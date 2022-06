Günstige Zoo-Tickets und Eintrittskarten: Studenten und Azubis sollen ebenfalls München-Pass-Vorteile erhalten

Von: Sascha Karowski

Teilen

Auch Studierenden und Azubis sollen günstige Eintrittskarten für den Zoo oder das Theater erhalten. © Haag

Die Vorteile des München-Pass sollen künftig auch Studierenden und Azubis zugute kommen. Das fordern die Jusos. Und erhalten Unterstützung im Münchner Stadtrat: und zwar von der CSU.

München - Auch Auszubildenden und Studenten sollen die Vorteile des München-Pass erhalten. Das fordert die CSU-Stadtratsfraktion. Auch die Münchner Jusos hatten sich mit einer entsprechenden Forderung positioniert.

München-Pass für Azubis & Co: „Kann nicht sein, dass junge Menschen ausgeschlossen werden“

Der München-Pass bietet Bürgern der Landeshauptstadt gewisse Vergünstigungen, etwa beim Kauf von Zootickets oder Eintrittskarten für Freibäder und Theater. Das Angebot gilt für Geringverdiener. Für einen Ein-Personen-Haushalt ist die Einkommensgrenze bei aktuell 1350 Euro festgelegt.



Die Jusos führten am Montag aus, dass nahezu alle Studierenden und Auszubildenden unterhalb dieser Einkommensgrenzen lägen. „Junge Menschen leiden enorm unter den aktuellen Preissteigerungen“, sagt Juso-Chef Benedict Lang. Viele Studenten hätten überdies durch die Pandemie ihre Nebenjobs verloren. Und Azubis bekämen oft immer noch zu wenig Vergütung, um ihren Lebensunterhalt in München bestreiten zu können. „Es kann nicht sein, dass wir Armutsgrenzen definieren und junge Menschen dann explizit von Leistungen ausschließen.“



München-Pass für Studenten und Azubis: CSU stellt Antrag - „Diese Lücke wollen wir schließen“

Unterstützung erhält die Jugendorganisation der SPD nun ausgerechnet von der CSU. Die Fraktion fordert die Stadt in einem Antrag auf, die Berechtigung für den München-Pass auf den bisher ausgenommenen Personenkreis von Auszubildenden und Studierenden zu erweitern. Überdies soll der München Pass mit einem höheren Mehrwert ausgestattet und mit einer breiten Öffentlichkeitskampagne bekannt gemacht werden. Fraktionschef Manuel Pretzl sagte am Dienstag: „Es ist ungerecht, Studenten und Auszubildende mit geringem Einkommen vom München-Pass auszuschließen. Diese Lücke möchten wir schließen. Gerade am Anfang des beruflichen Werdegangs ist das Geld oft knapp.“