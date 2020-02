Bluttat in Hanau hat Konsequenzen für Münchner Fasching: Weitreichende Entscheidung verkündet

Fasching in München: der „Unsinnige Donnerstag“ am Viktualienmarkt entfällt im Jahr 2020.

Söder gibt Statement ab

Die Bluttat von Hanau sorgt bundesweit für Entsetzen. Auch in München hat man auf die Geschehnisse am Mittwochabend reagiert.

Im hessischen Hanau sind am Mittwochabend (19. Februar 2020) Schüsse gefallen; mindestens elf Menschen kamen ums Leben.

Auch in München sorgen die Taten für große Bestürzung.

Als Folge wurde eine bedeutende Veranstaltung abgesagt.

München - CSU-Chef Markus Söder hat die Gewaltverbrechen mit elf Toten im hessischen Hanau* als menschenverachtende Taten verurteilt. „Die brutalen und menschenverachtenden Taten in Hanau lassen uns alle fassungslos zurück. In Gedanken sind wir bei den Angehörigen der Opfer und wünschen ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag in München.

In Hanau waren seit Mittwochabend zehn Menschen an zwei verschiedenen Orten erschossen worden. Stunden nach dem Verbrechen entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung.

Bluttat in Hanau: „Unsinniger Donnerstag“ in München fällt flach

Aufgrund der Ereignisse, „die ein fröhliches Feiern nicht zulassen würden“*, sagte die Staatskanzlei den für Aschermittwoch geplanten Empfang der bayerischen Faschingsgesellschaften in der Staatskanzlei ab.

Nun vermeldet die Stadt: auch die am Viktualienmarkt stattfindenden Feierlichkeiten zum „Unsinnigen Donnerstag“ entfallen.

Mit dem Treiben im Stadtzentrum geht der Münchner Fasching für gewöhnlich in den Endspurt. Mit von der Partie wären auch in diesem Jahr wieder die Partyband „Thomays Musikexpress“ und die Marktweiber vom Viktualienmarkt gewesen.

