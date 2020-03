Mitten in München: Frau (23) geht aus Lokal und trifft 27-Jährigen - dann beginnt absoluter Albtraum

In der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes ist es zu einem Übergriff auf eine junge Frau gekommen. (Symbolbild)

Eine junge Frau war in der Münchner Innenstadt unterwegs. Als sie nachts ein Lokal verließ, traf sie auf einen 27-Jährigen. Dann begann der Albtraum.

Eine junge Frau war in der Münchner Innenstadt unterwegs.

Sie verließ kurz nach Mitternacht ein Lokal.

Dann begann der Albtraum.

München - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23. Februar) kam es im Stadtteil Ludwigsvorstadt zu einer versuchten Vergewaltigung. Das teilte die Polizei mit.

Mitten in München: Junge Frau von 27-Jährigem belästigt

Eine 23-jährige Österreicherin war in der Münchner Innenstadt unterwegs. Sie verließ gegen 0.30 Uhr eine Lokalität in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes, wie die Polizei mitteilte. Dabei traf die Frau auf einen 27-jährigen Pakistani. Nach ihren Angaben begleitete er sie zunächst, dann nahm er gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vor.

Die junge Frau konnte sich nach kurzer Zeit befreien und in ein Hotel flüchten. Das teilte die Polizei mit. Von dort aus wurden die Beamten über den Notruf verständigt.

Fahndung nach Übergriff in München: 27-Jähriger angezeigt

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 27-Jährige festgenommen werden. Der Mann wurde wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt und wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

Die Meldung der Polizei im Wortlaut

„In der Nacht von Samstag, 22.02.2020, auf Sonntag, 23.02.2020, befand sich eine 23- Jährige Österreicherin in der Münchner Innenstadt. Sie verließ gegen 00:30 Uhr eine Lokalität in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes. Dabei traf sie auf einen 27-jährigen Pakistaner.

Nach ihren Angaben begleitete er sie zunächst und nahm gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vor. Die 23-Jährige konnte sich nach kurzer Zeit von dem 27-Jährigen befreien und in ein Hotel flüchten. Von dort aus wurde die Polizei über den Notruf verständigt.

Der 27-Jährige konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Tatortbereichsfahndung vorläufig festgenommen werden. Er wurde wegen einer versuchten Vergewaltigung angezeigt und er kam zur Klärung der Haftfrage in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Durch einen Ermittlungsrichter wurde Haftbefehl erlassen.“

