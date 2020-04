Umbau am Hauptbahnhof hat Folgen für Tram-Verkehr: Mit diesen Einschränkungen müssen Sie rechnen

Maßnahmen greifen bis Mitte November

Die Baumaßnahmen am Hauptbahnhof haben nun auch Folgen für die Tram-Linien, die am Vorplatz verkehren. Diese werden in den kommenden Monaten umgeleitet.

Der Umbau des Münchner Hauptbahnhofs* ist in vollem Gange.

Von den Maßnahmen sind auch die Tram-Verbindungen betroffen.

Unter anderem wird ein zusätzliches Gleis angelegt.

München - Am Bahnhofsgebäude laufen längst die Abrissarbeiten - jetzt beginnt auch die Umgestaltung bei der Tram vor dem Hauptbahnhof*. Das heißt: Jetzt wird der Vorplatz auf dem nördlichen Bahnhofsgelände zur Großbaustelle.

Umbaumaßnahmen am Hauptbahnhof: Drittes Gleis für die Tram kommt

Um mehr Platz für die Tram zu schaffen, erweitern die Stadtwerke (SWM) ab kommendem Montag die zweigleisige Haltestelle um ein drittes Gleis. Damit soll der Betriebsablauf künftig flüssiger werden und die Leistungsfähigkeit für die Tram-Haltestelle an diesem Knotenpunkt verstärkt werden.

So wird beispielsweise eine Gleisverbindung von der Arnulfstraße in die Prielmayerstraße hergestellt, damit die vom Romanplatz kommenden Züge den Stachus auch über die Prielmayerstraße erreichen können. Insgesamt werden 3100 Meter Schienen, 14 Weichen und elf Gleiskreuzungen erneuert. Zusätzlich erhält die Linie 20 am Bahnhofsplatz eine eigene Haltestelle. Die Arbeiten dauern rund zwei Jahre.

Umbaumaßnahmen am Hauptbahnhof: Trams fahren bis Mitte November nicht mehr am Vorplatz

Im Einzelnen gilt: Von Montag bis Mitte November fährt am Bahnhofsvorplatz überhaupt keine Tram, dann ist über den Winter Bau-Pause, im kommenden Jahr gibt’s wohl von März bis Mai nochmal markante Einschränkungen für die Linien 16, 17 und 18.

Auch die Autofahrer müssen sich umstellen: Der Bahnhofsplatz wird ab der Schützenstraße in nördlicher Richtung gesperrt. Fußgänger und Radler können den Platz weiter (mit Beeinträchtigungen) passieren.

Auch der U-Bahn-Haltestelle am Hauptbahnhof steht ein gewaltiger Umbau bevor - der Zeitplan ist bekannt. Der Hauptbahnhof ist auch für die Corona-Krise* gerüstet - die Bundespolizei sorgt für die Sicherheit.

