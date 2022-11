Hausratpolice mit unbürokratischer und schneller Hilfe im Schadensfall

Schäden durch einen Brand deckt die Hausratversicherung ab. © shutterstock

Die Hausbesitzer-Versicherung hilft Ihnen mit der Hausratversicherung schnell und persönlich, wenn es z. B. einen Brandschaden im Haus oder in der Wohnung gegeben hat.

Nach einem Haus- oder Wohnungsbrand ist oftmals ein erheblicher Teil des Hausrats ein Opfer der Flammen geworden. Das kann schnell zigtausende Euro kosten und eine finanzielle Überforderung zur Folge haben. Wer für diesen Fall eine starke Hausratpolice abgeschlossen hat, profitiert von einem umfassenden Schutz und kundenfreundlichen Serviceleistungen. Die Hausratversicherung der Hausbesitzer-Versicherung überzeugt in den beiden Tarifen der Komfort- und Premium-Deckung mit Top-Leistung für wenig Geld.



Michael Stromm, Leiter der Vertragsabteilung in der Hausbesitzer-Versicherung, weiß aus jahrelanger Erfahrung, worauf es bei der Hausratversicherung ankommt und wie sich die Hausbesitzer-Versicherung durch ein Plus an Service von anderen Versicherungsgesellschaften positiv abhebt.

Ein Brandschaden in Wohnung oder Haus, zum Beispiel verursacht durch einen Kurzschluss in elektrischen Geräten, überlastete Mehrfachsteckdosen oder durch einen vergessenen Adventskranz, ist ein klassischer Fall für die Hausratversicherung. Wenn der Schadensfall eingetreten und der Brand gelöscht ist, deckt diese Police den Brandschaden ab.

Wenn der Hausrat in Wohnung oder Haus brennt, kann es schnell sehr teuer werden. © shutterstock

Welche Schäden sind darüber hinaus noch in der Hausratversicherung versichert?

Stromm: „Bei uns ist sowohl in der Komfort- als auch in der Premium-Deckung der gesamte Hausrat bei Schäden zum Beispiel durch Brand, Blitzschlag, Leitungswasser, Einbruch, Raub und sogenannte Naturgefahren wie Sturm und Hagel abgedeckt. Wir als Versicherer erstatten dem Geschädigten dann den Neuwert des Hausrats. Zum Hausrat zählen übrigens vereinfacht gesagt alle Gegenstände im Haus oder in der Wohnung, die beweglich sind.“

Wie funktioniert im Schadensfall die Regulierung?

Stromm: „Wir legen Wert auf eine schnelle und unbürokratische Hilfe. Die Schadenmeldung kann bei der Hausbesitzer-Versicherung auf vielen Wegen erfolgen, in aller Regel nutzen die Kunden aber die Meldung per E-Mail oder per Telefon. Wir haben in der Hausbesitzer-Versicherung aus Überzeugung kein Call-Center, sodass immer eine persönliche Beratung erfolgt – und was das Beste ist: Ihr Ansprechpartner bleibt für sämtliche Fragen zum gemeldeten Schadenfall derselbe. In komplexeren Schadenfällen hilft zusätzlich ein Regulierer vor Ort. Sind alle offenen Fragen geklärt, erfolgt die schnelle Auszahlung des Regulierungsbetrags.“

Manche Schäden entstehen durch grobe Fahrlässigkeit – gilt der Schutz der Hausratversicherung dann trotzdem?

Stromm: „Verursachen Sie als der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig, so ist das bei der Hausbesitzer-Versicherung grundsätzlich mitversichert. Wenn Sie also zum Beispiel eine brennende Kerze auf dem Adventsbesteck bei längerem Verlassen des Raumes nicht gelöscht haben und daraufhin ein Wohnungsbrand entsteht, ist das demzufolge durch Ihren Hausratvertrag abgedeckt.“

Michael Stromm ist Leiter der Vertragsabteilung und Versicherungsexperte bei der Hausbesitzer-Versicherung in München. © privat

Was passiert bei einem Schaden im Falle einer sogenannten Unterversicherung?

Stromm: „Der Unterversicherungsverzicht in unserem Produkt garantiert, dass der Versicherer auch dann für Schäden aufkommt, wenn die pauschale Versicherungssumme zu niedrig ist. Ohne Unterversicherungsverzicht sieht die Situation zum Beispiel wie folgt aus: Für den Hausrat wurde eine Versicherungssumme in Höhe von 80.000 Euro festgelegt, der tatsächliche Wert lag aber bei 100.000 Euro. Der Versicherer zahlt nur 80 Prozent des Schadens und der Versicherte muss dann die restlichen Kosten selbst begleichen bzw. bleibt auf dem Rest des Schadens sitzen. Dieses Risiko würde ich als Versicherter nicht tragen wollen.“

... und wenn ich jetzt bei der Hausbesitzer-Versicherung eine neue Hausratpolice abschließe und noch einen laufenden Vertrag bei einer anderen Gesellschaft habe?

Stromm: „Dann profitieren Sie im Moment der Unterschrift von unserer sofortigen Konditions- und Summendifferenzdeckung. Ihr bisheriger Vertrag läuft bis zum Kündigungszeitpunkt weiter, aber das Plus an Leistungen aus Ihrem neuen Vertrag kommt im Schadenfall sofort zum Tragen. Oder mit anderen Worten: Sie erhalten als Versicherungsnehmer und Kunde der Hausbesitzer-Versicherung eine erhebliche Erweiterung des herkömmlichen Versicherungsschutzes.“

Wie bekomme ich mein persönliches Versicherungsangebot?

Stromm: „Wer das möchte, kann auf unserer Website unseren Tarifrechner benutzen. Die Hausbesitzer-Versicherung können Sie aber auch gerne anrufen und sich persönlich am Telefon beraten lassen. Wir fragen Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen und liefern im Anschluss ein maßgeschneidertes Angebot. Sie dürfen bei der Hausbesitzer-Versicherung übrigens generell Top-Leistungen für wenig Geld erwarten. Lassen Sie sich überraschen, wie preiswert maßgeschneiderter Versicherungsschutz bei uns zu bekommen ist.“

