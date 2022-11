IAA Mobility 2023 in München: Erneut soll es Teststrecken für emissionsfreie Autos und E-Räder geben

IAA in München: Automesse soll vom 5. bis 10. September stattfinden - Odeonsplatz wohl nicht mehr für Mercedes

Von: Sascha Karowski

IAA Mobility 2021 in München auf dem Odeonsplatz © Matthias Balk/dpa

Die IAA Mobility soll nächstes Jahr zwischen dem 5. und 10. September in München stattfinden. Ob Flächen im Englischen Garten genutzt werden, ist offen.

München - Alles klar für die Karossen: Die zweite Ausgabe der Internationalen Automobilausstellung (IAA) Mobility soll am 5. September 2023 beginnen und am 10. September enden – eine Woche vor dem Oktoberfest. Das teilten der Verband der Automobilindustrie (VDA) und die Messe München am Mittwoch mit. Wie es aus Rathauskreisen hieß, wird diesmal der Odeonsplatz nicht von Mercedes-Benz genutzt werden. Vorstellbar sei, die Fläche für ein Begleitprogramm Kunst und Kultur zur Verfügung zu stellen. Ob Teile der Messe in den Englischen Garten umziehen, ist offen. Denkbar wäre aber, dort Aussteller für alternative Mobilitätsformen zu platzieren. Autos würden ganz sicher nicht in den Park gestellt, war weiter aus dem Rathaus zu erfahren.

IAA Mobility 2023 in München: Die Premiere hatte rund 400 000 Besucher in die Landeshauptstadt gelockt

Die Messe München hatte sich seinerzeit um die Ausrichtung der IAA beworben und den Zuschlag erhalten. Die Ausstellung wird nach 2021 noch zweimal in München stattfinden: 2023 und 2025. Die Premiere mit rund 400 000 Besuchern war nicht frei von Kritik, weil die Messe nicht nur auf dem Gelände in Riem stattfindet, sondern auf öffentlichen Plätzen, den Open Spaces. Nach Debatten im Stadtrat hat man sich nun offenbar auf Kompromisse verständigt.



Als Aussteller seien im nächsten Jahr unter anderem die Autobauer Audi, BMW, Mercedes-Benz, Renault, Porsche und VW, die Zulieferer Bosch, Brose, Continental, Denso, ElringKlinger, Magna, Kirchhoff, Schaeffler und ZF, die Tech-Konzerne Luminar und Qualcomm, die Batteriekonzerne CATL und Farasis, der Energieversorger EnBW, die E-Bike-Hersteller Stromer oder Brose eBikes, das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt und die Fraunhofer-Gesellschaft.

IAA Mobility 2023 in München: Erneut soll es Teststrecken für emissionsfreie Autos und E-Räder geben

Auf Teststrecken zwischen Innenstadt und Messegelände können die Besucher emissionsfreie Autos und Elektrofahrräder testen. „Unser Ziel ist es, diese globale Innovationskraft auf der IAA Mobility für alle Zielgruppen erlebbar zu machen - denn eine Innovation ist erst dann etabliert, wenn sie von der Mehrheit der Gesellschaft genutzt wird“, sagte VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel.