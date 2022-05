IAA Mobility München: Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner warnt vor Vertragsstrafen

IAA Mobility in München: Keine Ausstellung mehr auf dem Odeonsplatz? Wirtschaftsreferent warnt vor Strafen

Von: Sascha Karowski

Zahlreiche Besucher besichtigen den Stand von Mercedes Benz am Odeonsplatz während der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility). © Matthias Balk

Die IAA Mobility könnte 2023 nicht mehr vor der Feldherrnhalle stattfinden. Auch der Königsplatz soll nicht mehr ganz genutzt werden. Auf Antrag von Grünen und SPD prüft die Verwaltung nun eine Verlegung der Open Spaces in Richtung Ludwigstraße. Ob die Aussteller da mitspielen, ist offen.

München - Die Internationale Automobilausstellung (IAA) bleibt in München umstritten. Zwar hatte der Veranstalter, der Verband der Automobilindustrie (VDA), sich mit dem Zusatz „Mobility“ ein neues Konzept verpasst und auch Alternativen zum Auto präsentiert. Kritik gibt es aber daran, dass die Messe eben nicht nur auf dem Gelände in Riem stattfindet, sondern auf öffentlichen Plätzen in München. Die sollten doch bitteschön den Menschen vorbehalten sein und nicht der Automobilindustrie, formulierten Gegner der Ausstellung. Auch dass die Flächen zum Teil eingezäunt und nicht für jeden zu betreten waren, sorgte für Unmut. Gleichwohl gab es auch Befürworter, Angaben der Messe zählte der Veranstalter an den sechs Tage über 400 000 Besucher. Die nächste IAA Mobility soll Anfang September 2023 stattfinden. Womöglich an anderen Orten.

IAA Mobility München: Grüne und SPD wollen Open Space auf dem Odeonsplatz streichen

Grüne und SPD haben am Dienstag erfolgreich beantragt, dass die Verwaltung eine Verlegung der Open Spaces prüft. Der Platz vor der Feldherrnhalle soll demnach nicht mehr bespielt werden. Stattdessen soll dort während der Messetage ein konsumfreier Ort entstehen, der zum Verweilen einlädt. Überdies soll die Ausstellungsfläche des Open Space am Königsplatz um 2000 Quadratmeter reduziert werden. Dadurch könnte eine Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer entstehen, die Fläche rund um das Mahnmal für die Bücherverbrennung von 1933 und entsprechende Teile der angrenzenden Grünfläche sollen freigehalten werden. Als Ausgleich für die Aussteller soll die Stadt Flächen in der Ludwigstraße zur Verfügung stellen. Kommt die Verwaltung aber zu dem Schluss, ein Umzug der Open Spaces sei nicht möglich, würde die IAA an den selben Orten stattfinden, wie bisher. Eine Entscheidung fiel am Dienstag nicht. Der VDA bat um Aufschub, um mit den Ausstellern zu sprechen.



Ganz so trivial ist das nämlich nicht. Denn München hatte den Zuschlag für die IAA 2021, 23 und 25 auch vor dem Hintergrund bekommen, dass die Ausstellung auch auf den öffentlichen Plätzen stattfinden kann. Inwiefern diese Verträge Spielräume bei der Ausgestaltung der Open Spaces haben, ist nach wie vor strittig. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) sieht keine Möglichkeit für eine Verlegung. „Das ist mehrfach untunlich, wir brauchen dort Flächen für Polizei und Feuerwehr, auch die Zufahrt zur Galeriestraße muss gesichert sein.“ Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) warf ein, dass die Ludwigsstraße schon für andere Veranstaltungen gesperrt worden sei. „Es ist ja nicht so, dass da noch nie was stattgefunden hat.“

IAA Mobility München: Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner warnt vor Vertragsstrafen

Baumgärtner verwies aber auch darauf, dass der Vertrag mit dem VDA auch auf Grundlage des Open Space auf dem Odeonsplatz geschlossen worden sei. „Ich kann nur warnen“, sagte Baumgärtner. Vertragsstrafen könnten drohen.



Auszuschließen ist das wohl nicht, der VDA derweil signalisierte in der Sitzung am Dienstag Gesprächsbereitschaft. „Die Stadt hat sich mit einem Konzept und klar benannten Plätzen beworben“, sagte VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel. „Auf dieser Grundlage hat sie den Zuschlag bekommen.“ Mit dem Vorschlag der Verlegung böten sich aber eventuell auch Chancen. „Wir wollen aber zunächst gemeinsam mit den Ausstellern das neue Konzept diskutieren.“



Das Plenum soll sich am 29. Juni final mit dem Thema befassen. Bis dahin soll die Verwaltung ebenfalls ihre Prüfung abgeschlossen haben.