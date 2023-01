Neuer Ikea-Chef hat „eine Idee“ für die bayerische Landeshauptstadt

Neuer Ikea-Standort in München? Regal-Riese sucht nach Immobilen in der City – „Hören wir immer wieder“

Von: Nadja Hoffmann, Sascha Karowski

Ikea sucht offenbar nach einem Standort in der Münchner Innenstadt. © Christoph Hardt/imago

Der Möbelgigant Ikea möchte offenbar seine Präsenz in München erweitern. Und zwar in der Innenstadt. Das so genannte City-Konzept findet bereits in anderen Städten Anwendung.

München – Ikea schraubt weiter an seinem neuen Konzept für Innenstadt-Läden. Nach Informationen unserer Zeitung ist München dabei ein heißer Kandidat für die nächste Niederlassung. Wie es aus dem Rathaus hieß, hat das schwedische Unternehmen bereits durchblicken lassen, großes Interesse an Immobilien im Zentrum der bayerischen Metropole zu haben. „Wir hören das jetzt verstärkt“, sagt ein Insider. Es soll die konkrete Idee gegeben haben, sich im ehemaligen Warenhaus am Stachus (Zechbauer, Kaufhof) niederzulassen. Doch das soll sich dem Vernehmen nach zerschlagen haben.

Neuer Ikea-Standort in München? Interessant könnten Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof werden

Wo will Ikea jetzt unterkommen? Vom Unternehmen war bis Dienstag nichts zu erfahren – lediglich die Zusage, eine entsprechende Anfrage im Laufe der Woche zu beantworten. Fakt ist: Die Schweden verabschieden sich Stück für Stück von der Idee, lediglich riesige Möbelhäuser auf der grünen Wiese zu errichten. Schon seit über zwei Jahren testet das Unternehmen daher ein Filialkonzept mit kleineren Stores und Planungsbüros in den Innenstädten.

„Wir wollen dort sein, wo die Leute wohnen“, sagte Deutschland-Geschäftsführer Walter Kadnar bei seinem Amtsantritt im Oktober. In Berlin etwa entstehen zwei neue Planungsbüros mit kleiner Einrichtungsauswahl und der Möglichkeit der Kundenberatung. In Ravensburg testet Ikea derzeit einen gerade mal 75 Quadratmeter kleinen Pop-up-Store im Stadtzentrum. Größer ist es in Wien, dort hat Ikea 2021 sein neues City-Konzept am Wiener Westbahnhof gestartet. Im vorigen Jahr wurde ein neues Geschäft in der Stockholmer Innenstadt eröffnet.



Neuer Ikea-Chef hat „eine Idee“ für die bayerische Landeshauptstadt

Landeschef Kadnar hatte bereits bei seinem Amtsantritt im Oktober angekündigt, durch die Republik zu reisen, um neue Möglichkeiten auszuloten. Klar scheint, dass die Ikea-Präsenz in München ausgebaut werden soll. Hier betreibt der Regal-Riese zwei klassische Einrichtungshäuser in Brunnthal und Eching, wo 1974 der erste deutsche Ikea eröffnete. Er habe in München „eine Idee“, sagte Kadnar bei Amtsantritt zur Wirtschaftswoche.

Die beiden bisherigen Münchener Standorte „helfen uns nicht, in die Stadt zu kommen“, sagte Kadnar. Eine Rolle in diesen Gedankenspielen könnten die Standorte der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof einnehmen. Das Unternehmen hatte nach der neuerlichen Insolvenz zuletzt angekündigt, mindestens ein Drittel seiner zuletzt 131 Filialen zu schließen.