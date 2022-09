Immobilienverkauf in München: Von diesen zwei Fragen hängt der Erfolg ab

„Mein Makler ist sehr sympathisch und engagiert“

Beim Immobilienverkauf ist nicht nur der Preis entscheidend. Wichtige Fragen müssen geklärt werden: Soll der Verkauf privat oder über einen Makler stattfinden? Und was kann ich von einem Profi-Makler wie Homeday erwarten?

Sie möchten ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück in oder bei München verkaufen? Aufgrund der steigenden Bauzinsen und der Inflation gestaltet sich ein Verkauf aktuell schwierig. Immer weniger Käufer können sich ein Eigenheim leisten, zudem verweigern die Banken ihnen immer häufiger einen Kredit. Nicht nur deshalb sollten Eigentümer beim Verkauf auf eine Zusammenarbeit mit einem Immobilienmakler setzen. Grundsätzlich sollten sich Eigentümer daher vor dem Projekt „Immobilien- oder Grundstücksverkauf“ diese zwei wichtigen Fragen stellen:

Wollen Sie Ihre Immobilie privat oder über einen Makler verkaufen?

Falls die Entscheidung auf die Zusammenarbeit mit einem Makler fällt: Welchen Vorteil hat der Verkauf durch einen Makler? Was ist beim Service wichtig?

Diese Vorteile bringt ein Makler

Ein erfahrener und seriöser Makler nimmt Ihnen alle anstehenden Aufgaben ab: von der Ermittlung des richtigen Preises, über die Vermarktung inklusive Exposéerstellung, Besichtigungen bis hin zur Kaufpreisverhandlung, bei der ein Makler in der Regel einen höheren Preis erzielt als ein Laie. Mit einem Makler finden Sie in der Regel schneller einen passenden Käufer, da er auf eine umfangreiche Käuferdatenbank zugreifen kann. Setzen Sie auf einen Makler mit viel Erfahrung im heimischen Immobilienmarkt. Dieser weiß ganz genau, welche Stadtteile und Immobilien in München aktuell gefragt sind und welchen Preis Käufer zu zahlen bereit sind.

Immobilienverkauf in München: Welcher Makler ist der richtige?

Sie haben sich für den Verlauf mit einem Makler entschieden und sehen sich nun mit einer Vielzahl von potenziell passenden Immobilienexperten konfrontiert? Jetzt gilt es, den richtigen Makler für Ihren Verkauf zu wählen. Eine gute Entscheidungshilfe bilden die Erfahrungswerte von anderen Immobilieneigentümern, die Haus, Grundstück oder Wohnung mit einem Experten bereits erfolgreich veräußert haben. Fragen Sie deshalb so viele Freunde und Bekannte wie möglich nach ihren Erfahrungen. Auch eine Online-Recherche kann helfen, den richtigen Experten für Ihren Verkauf zu finden.

Bei Ihrer Recherche stoßen Sie womöglich auf Homeday, das Maklerunternehmen mit den meisten 5-Sterne-Bewertungen auf der unabhängigen Bewertungsplattform „Trustpilot“. Tausende Menschen in Deutschland haben ihre Immobilie bereits mit einem erfahrenen und ortsansässigen Makler des bundesweit aktiven Maklerunternehmens verkauft – auch in München und Umgebung, wo alleine 6 der insgesamt 210 Homeday-Makler persönlich für Verkäufer vor Ort sind.

So bewerten Eigentümer ihre Erfahrung mit Homeday:

Kontakt zum lokalen Makler war stets unkompliziert und sehr schnell. Mein Makler ist sehr sympathisch und engagiert. Für alle Fragen und Sorgen hat er immer ein offenes Ohr. Einfach nur top.

Sehr gute Betreuung durch einen örtlichen Mitarbeiter!

Auch das Portal Finanztip zeigt sich überzeugt von Homeday. „Bei unserer Analyse haben uns besonders Maklerunternehmen überzeugt, die zentrale Aufgaben digitalisiert haben und gleichzeitig mit Beratern vor Ort präsent sind. Wir empfehlen deshalb Homeday (...)“, heißt es auf deren Webseite.

Mehr Informationen zu Homeday finden Sie hier

Immobilienverkauf: Was macht Homeday anders als andere Makler?

Wer die eigene Immobilie oder das eigene Grundstück in München verkaufen möchte und auf Homeday als Partner setzt, profitiert von zahlreichen Service-Highlights:

Ihr Homeday-Makler ermittelt für Sie kostenfrei und unverbindlich den optimalen Verkaufspreis Ihrer Immobilie und sorgt so dafür, dass Sie weder unter Wert verkaufen noch Ihre Immobilie zum Ladenhüter wird. Wie dies gelingt? Mit einem lokalen Makler und dem innovativen Homeday-Preiskalkulationstool. Der Münchner Makler begutachtet Ihre Immobilie persönlich vor Ort und trägt die Informationen zu Lage, Zustand und Ausstattung Ihrer Immobilie gemeinsam mit Ihnen in das exklusive Homeday-Preiskalkulationstool ein. Dieses gleicht die Daten Ihrer Immobilie mit kürzlich verkauften und vergleichbaren Immobilien aus Ihrer Region ab und ermittelt so den optimalen Verkaufs- und Angebotspreis.

und sorgt so dafür, dass Sie weder unter Wert verkaufen noch Ihre Immobilie zum Ladenhüter wird. Wie dies gelingt? Mit einem lokalen Makler und dem innovativen Homeday-Preiskalkulationstool. Der Münchner Makler begutachtet Ihre Immobilie persönlich vor Ort und trägt die Informationen zu Lage, Zustand und Ausstattung Ihrer Immobilie gemeinsam mit Ihnen in das exklusive Homeday-Preiskalkulationstool ein. Dieses gleicht die Daten Ihrer Immobilie mit kürzlich verkauften und vergleichbaren Immobilien aus Ihrer Region ab und ermittelt so den optimalen Verkaufs- und Angebotspreis. Um eine hohe Nachfrage für Ihre Immobilie zu generieren, erstellt Homeday ein hochwertiges Exposé. Ein professioneller Fotograf fotografiert dafür Ihre Immobilie. Das Exposé wird auf allen großen Portalen wie etwa Immowelt.de veröffentlicht und bei mehr als 500.000 registrierten Homeday-Kaufinteressenten beworben.

und bei mehr als 500.000 registrierten Homeday-Kaufinteressenten beworben. Ihr Homeday-Makler besorgt die für den Verkauf wichtigen Unterlagen , wie etwa Grundbuchauszug, Grundriss oder Energieausweis.

, wie etwa Grundbuchauszug, Grundriss oder Energieausweis. Homeday übernimmt für Sie die Kommunikation mit den Kaufinteressenten und wählt nach Berücksichtigung derer Unterlagen und nach Rücksprache mit Ihnen die passenden Kandidaten aus. Auf der Kundenplattform myHomeday können Sie eingehende Kaufangebote einsehen und sind immer über den Fortschritt informiert: Ist das Exposé veröffentlicht? Stehen die Besichtigungstermine fest? Gibt es einen Käufer? Sie werden tagesaktuell über den Status Ihres Immobilienverkaufs informiert.

und wählt nach Berücksichtigung derer Unterlagen und nach Rücksprache mit Ihnen die passenden Kandidaten aus. Auf der Kundenplattform myHomeday können Sie eingehende Kaufangebote einsehen und sind immer über den Fortschritt informiert: Ist das Exposé veröffentlicht? Stehen die Besichtigungstermine fest? Gibt es einen Käufer? Sie werden tagesaktuell über den Status Ihres Immobilienverkaufs informiert. Sie haben sich für einen Käufer und ein Kaufangebot entschieden? Ihr Homeday-Makler kümmert sich in dem Fall um den Kaufvertrag und einen Notartermin. Das Homeday-Finanzierungs-Team sorgt zudem dafür, dass der Käufer schnell die passende Finanzierung erhält.

Mehr Informationen zu Homeday finden Sie hier

Immobilienverkauf in München: Interview mit dem Münchner Homeday-Partnermakler André Duda

Warum sollte ich meine Münchner Immobilie mit einem Makler verkaufen?

Eine Immobilie zu verkaufen, wird heuer immer schwerer. Durch die gestiegenen Bauzinsen erhalten immer weniger Kaufinteressierte den für ihre Wunschimmobilie notwendigen Kredit von der Bank. Die hohen Immobilienpreise in München erschweren die Situation zusätzlich. Um eine Immobilie auch unter den aktuellen Umständen erfolgreich zu verkaufen, sollten Eigentümer daher mit einem Profi zusammenarbeiten. Wer seine Immobilie zum Beispiel mit Homeday verkauft, erhält nicht nur einen Rund-um-Maklerservice mit einem Makler aus München, der ihm sämtliche Schritte des Verkaufsprozesses abnimmt. Wir Makler erzielen in der Regel auch einen höheren Verkaufspreis als ein Laie. Beim Verkauf mit Homeday profitieren Verkäufer außerdem von der Homeday-eigenen Käuferdatenbank mit über 500.000 registrierten Kaufinteressenten aus ganz Deutschland. Die Datenbank ist die ideale Voraussetzung, um auch in diesen Zeiten schnell einen passenden Käufer für eine Immobilie zu finden.

+ Homeday-Immobilienmakler André Duda ist der erste Ansprechpartner, wenn es um den Immobilienverkauf in München geht. © Homeday

Wie viel Maklerprovision zahle ich beim Immobilienverkauf in München?



Wenn Sie eine Immobilie verkaufen, zahlen Sie und Ihr Käufer in München für die Leistung des Immobilienmaklers oft die häufige Provision von je 3,57 %. Bei einem Verkaufspreis von 800.000 Euro würden Sie als Immobilienverkäuferin in München beispielsweise 28.560 Euro zahlen. Bei Homeday zahlen Sie beim Haus- oder Wohnungsverkauf in München für die Maklerleistung je nur 2,94 Prozent und können so Tausende Euro sparen.

Immobilie kostenlos bewerten lassen