IT-Referat München erhält eine Chefin: Laura Dornheim soll die Nachfolge von Thomas Bönig übernehmen

Die Nachfolge für IT-Referent Thomas Bönig steht fest: Die Grünen werden Laura Dornheim für die Stelle vorschlagen. Die Wahl am Mittwoch, 29. Juni, gilt als sicher. Die CSU kritisiert den Vorschlag derweil.

München - Laura Sophie Dornheim soll neue IT-Referentin in München werden. Darauf haben sich am Montag die Grünen verständigt. Die Fraktion hat das Vorschlagsrecht, die Wahl am Mittwoch, 29. Juni, gilt daher als sicher.

IT-Referat München: Dornheim soll Nachfolgerin von Thomas Böning werden

Die 38-Jährige wird die Nachfolge von Thomas Bönig antreten, der nach vier Jahren Amtszeit in der bayerischen Landeshauptstadt gekündigt hatte und das neu gegründete Referat für Digitalisierung, Organisation und IT in Stuttgart übernommen hat.

Dornheim ist gebürtige Münchnerin und arbeitete in den vergangenen Jahren als Managerin in der Digitalbranche. Nach verschiedenen Tätigkeiten in der Digitalbranche war sie zuletzt in leitender Funktion bei einem Unternehmen, das sich für Fairness und Nachhaltigkeit im Internet einsetzt, wo sie ein internationales Team leitete. Nach dem Abitur am Luisengymnasium absolvierte sie ein Diplomstudium der Wirtschaftsinformatik an der Universität Hamburg und promovierte an der Leuphana Uni Lüneburg in Gender Studies zu Frauen in Führungspositionen.

Grünen-Chef Dominik Krause: „Laura Dornheim wird neue Impulse für mehr Transparenz setzen“

„Dr. Laura Dornheim hat sich in Theorie und Praxis profunde Kenntnisse und Erfahrungen in der Gestaltung digitaler Systeme und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft erworben“, sagt Grünen-Chef Dominik Krause. „Wir sind sicher, dass sie im städtischen IT-Referat Impulse für mehr Transparenz, mehr Kundenorientierung und mehr Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen setzen wird. Sie ist außerdem einem modernen teamorientierten Führungsstil verpflichtet und wird auch dort neue Maßstäbe setzen.“

Kritik an der Personalie kommt von der CSU. Stadträtin Sabine Bär bemängelte am Montag, dass für die Grünen wieder mal das Parteibuch wichtiger als die Kompetenz sei. „Die vorgeschlagene Kandidatin verfügt weder über das nötige Fachwissen, noch über einschlägige Berufserfahrung. Wer das RIT führt, trägt die Verantwortung für rund 1100 Mitarbeiter und mehr als 300 Millionen Euro Budget.“ Für diesen zukunftsträchtigen Posten hätten sich viele herausragende IT-Experten beworben. Acht Bewerber, darunter Frau Dr. Dornheim, haben sich dem IT-Ausschuss vorgestellt. „Leider war sie die aus unserer Sicht am wenigsten qualifizierte Person in der Runde. Wir werden ihre Wahl deshalb nicht unterstützen. Die Digitalisierung der Stadt München darf nicht an einer Parteibuch-Besetzung scheitern.“