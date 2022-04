40 Jahre ADAC Stauberater – Geburtsstunde in München

Vor 40 Jahren fuhren auf Initiative des ADAC Südbayern die ersten Stauberater. In der Zwischenzeit sind sie in ganz Deutschland unterwegs – eine bayerische Erfolgsgeschichte. © ADAC Südbayern e.V.

Die Stauberater des ADAC retten so manche Fahrt in den Urlaub.

Ferienzeit, endlich! Gerade nach den durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen ist die Sehnsucht nach den freien Tagen überall spürbar. Doch bereits die Osterferien haben gezeigt, dass die Straßen voll sind und die Ferienzeit neben Erholung und Ruhe viel Wartezeit und Geduld erfordert. Ein Glück gibt es die Stauberater des ADAC.

Motorrad, Helm, Landkarten, Spielzeug und etwas zu Trinken – „die ganz „normale“ Ausrüstung eines ADAC Stauberaters“, so Bernd Emmrich, der sowohl hauptberuflich für den ADAC Südbayern arbeitet als auch als einer von knapp 20 Stauberatern für den ADAC auf südbayerischen Straßen unterwegs ist. Mit Beginn der Pfingstferien starten die ADAC Stauberater in die neue Saison. Bis Oktober sind sie immer dann mit dem Motorrad im Einsatz, wenn es besonders eng wird auf den Autobahnen – vor Feiertagen und an zahlreichen Ferienwochenenden. Die Idee zu den Stauberatern kam heuer vor 40 Jahren beim ADAC Südbayern auf, in einer Zeit ohne Navigation und ohne Handy. „In der Tat haben sich die Ansprüche gerade in den letzten Jahren stark gewandelt. Autofahrer sind heutzutage durch Verkehrsmeldungen im Radio, über Apps und digitale Staukarten gut über die Verkehrslage informiert – aber nichts geht über Tipps und aufmunternde Worte im persönlichen Gespräch“, so Emmrich.

Wie lange wird das Ganze denn dauern? Ist mit Wartezeiten an der Grenze zu rechnen? Gibt es Ausweichstrecken, um den Stau zu umgehen? Das sind nur einige Fragen von Autourlaubern an die ADAC Stauberater. Dabei liegen Freud und Leid nah beieinander – und das trifft besonders auf den Alltag der ADAC Stauberater zu. Denn dieser Job verbindet die schönen Momente, wenn das Team die Autofahrer im Stau unterstützen und beraten kann, mit den oft schwierigen Einsätzen, wie zum Beispiel bei Unfällen auf der Autobahn. Oft leisten die Stauberater auch Polizei und Rettungsdiensten Hilfe bei ihren Einsätzen und unterstützen diese zum Beispiel beim Sichern von Unfallstellen. Ein Punkt liegt den Stauberatern dabei ganz besonders am Herzen: Sobald der Verkehr stockt, muss eine Rettungsgasse gebildet werden, damit Einsatzkräfte wie Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr oder Abschleppdienst im Notfall schnellstmöglich zur Unfallstelle gelangen können. Eine Aufgabe für gute Motorradfahrer, starke Nerven und Menschen, die etwas Gutes tun möchten.

Bei einer Staulage geben laut Emmrich Stauberater Autofahrern Tipps, wie diese einen Stau möglichst schnell umfahren können oder wo sie die nächste Tankstelle oder den nächsten Rastplatz finden. „Navigationssysteme und Apps nehmen den Menschen viel ab, aber manchmal hilft doch der einfache Stadtplan auf Papier. Die Leute müssten dann nach Karte fahren. Man merkt aber schon, dass dies heute fast keiner mehr macht. Manche nehmen die Karte und schauen wo oben und unten ist“, sagt er schmunzelnd.

Stecken Autofahrer schon im Stau fest, werden sie von Stauberatern versorgt, etwa mit Getränken. An Kinder verteilen die Helfer auf zwei Rädern Spielzeug und versuchen diese so bei Laune zu halten. Zudem leisten sie Hilfe, wenn jemand liegen geblieben ist und rufen die Pannenhilfe.

ADAC Stauberater versorgen die „Steckengebliebenen“

„Steht man erstmal im Stau, dann kommt man nicht mehr weg“, sagt Emmrich. Dann beginnt seine Fahrt auf dem Motorrad. Dank einer Sondergenehmigung können die Stauberater auch den Standstreifen nutzen. An heißen Ferientagen ist er am meisten gefragt. Hier gilt es, Fahrer und Kinder durch die Fensterscheibe zu versorgen. „Besonders gut laufen gerade die Mini-Plüsch-Bären im Straßenwacht-Outfit“, so Emmrich. Dass die Stauberater nicht immer Dienst nach Vorschrift machen können, versteht sich von selbst. Hier und da müssen sie auch mal kleinere Reparaturen übernehmen, beim Öl nachfüllen oder bei der Bedienung des Navis helfen. Manchmal sind die Hilfeleistungen auch unkonventionell: So hat eine Senioren-Busreisegruppe aus dem Ruhrgebiet auf der Fahrt in den Süden an einem Rasthof nach einer Pause eine Dame „vergessen“ mitzunehmen. Diese wendete sich völlig aufgelöst an einen zufällig vorbeikommenden Stauberater, der sich mit einer Beschreibung des Busses an die anderen Stauberater wandte. Und tatsächlich konnte der Bus ausfindig gemacht und angehalten werden. Mit dem mobilen StauStudio konnte die Dame sogar zu ihrer Reisegruppe befördert werden und die Reisegesellschaft komplett die Reise fortsetzen.

Weil es die Stauberatung nur in der Urlaubszeit gibt, sind Stauberater in der Regel nebenberuflich oder freiberuflich tätig. Das Stauberater-Team des ADAC Südbayern besteht aus sehr unterschiedlichen Menschen, mit ganz verschiedenen Fähigkeiten – vom Polizisten, Pharma-Referenten und -Logistiker, Rentner bis hin zum Fluggerätmechaniker verbindet alle ihr außergewöhnliches Engagement.

In Bayern verzeichnete der Automobilclub 2021 Verkehrsbehinderungen mit einer Gesamtlänge von 158.788 Kilometern. Besonders stark betroffen sind im Freistaat die Grenzautobahnen und die Autobahnen im Großraum München. „Auch in diesem Jahr erwarten wir, dass die Menschen in den Sommermonaten eher mit dem eigenen Auto in den Urlaub fahren, als mit dem Flugzeug weiter entfernte Ziele anfliegen. Österreich, Italien, Kroatien stehen sehr hoch im Kurs und sind auch Länder, die alle gut mit dem Auto zu erreichen sind“, so Alexander Kreipl, verkehrs- und umweltpolitischer Sprecher des ADAC Südbayern.

Autor: Rafael Freckmann