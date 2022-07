Autofrei und entspannt in die Berge

Mit dem DAV Bergbus stresslos in die Berge – 90 Bergtouren in 4 Regionen können so von Mai bis Oktober von der bayerischen Landeshauptstadt aus angesteuert werden. © Alpenverein München & Oberland

Fahren Sie mit dem DAV Bergbus in wunderschöne Erholungs- und Wanderorte im bayerischen Oberland, wie beispielsweise an den Schliersee oder nach Kreuth am Tegernsee.

Ob am Schliersee, Spitzingsee, Tegernsee, in Mittenwald oder Kreuth – jedes Jahr bietet sich auf den Straßen in die Naherholungs-, Wander- und Skigebiete das gleiche Bild: Stockender Verkehr und Stau, die bereits den Start in den Ausflug erschweren. Doch es gibt viele sinnvolle Alternativen zum eigenen Auto, um die schönsten Orte im bayerischen Oberland stressfrei zu erreichen.

Wenn es sehr viele Übernachtungsgäste und Tagesausflügler in die Natur rauszieht, wird der Platz an den Wanderparkplätzen sehr knapp. Dies führt wiederum dazu, dass sich Rückstaus bilden, gefährliche Verkehrssituationen entstehen, gerade bei Ortsdurchfahrten der Weg für Rettungsdienste versperrt ist und Falschparker für Ärger bei Anwohnern sorgen.

Gerade an verlängerten Wochenenden/Ferienwochenenden mit schönem Wetter kommt es häufiger zu problematischen Situationen, insbesondere an den Wanderparkplätzen. Vor allem die Lockerungen nach mehr als zwei Jahren Corona bedingter Einschränkungen führen dazu, dass die Menschen wieder mehr rauswollen.

Langfristig braucht es ein touristisches Verkehrskonzept im bayerischen Oberland

Aufgrund der touristischen Prognosen und der verkehrstechnischen Begebenheiten sieht der ADAC Südbayern mittel- und langfristig allerdings nur eine Lösung:

Unsere Tourismus-Hochburgen mit derart vielen Tages- und Urlaubsgästen brauchen gerade für die Hauptsaison ein schlüssiges und flüssiges Verkehrskonzept. Das entlastet die Anwohner und sorgt dafür, dass die Beliebtheit des Ortes noch weiter steigt.

Neben den bekannten Möglichkeiten mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln ist auch der Bergbus des Alpenvereins München & Oberland eine attraktive Alternative. Der Bus steht dabei nicht in Konkurrenz zur Schiene, sondern dient als Ergänzung dieser, da Ziele angefahren werden, die aktuell schwer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. 2021 hat der Alpenverein München & Oberland mit dem Mobilitätsprojekt Münchner Bergbus einen Lösungsansatz initiiert, um auf die Umwelt- und Verkehrsproblematik in den bayerischen Alpen zu reagieren. Außerdem wird damit in Zusammenarbeit mit den Zielregionen ein ganzheitliches Konzept zur Tourismussteuerung und Sensibilisierung von Bergaktiven verfolgt.

Mit dem DAV Bergbus stresslos in die Berge – 90 Bergtouren in 4 Regionen können so von Mai bis Oktober von der bayerischen Landeshauptstadt aus angesteuert werden. © Solveig Eichner/Alpenverein München & Oberland

Der Bus startet 2022 in seine zweite Saison und verbindet von Mai bis Oktober die bayerische Landeshauptstadt mit ausgewählten Tourenzielen, unter anderem im Chiemgau, in den Blaubergen, im Rofan und im Leitzach-/Ursprungtal. Er stellt somit eine komfortable Ergänzung zum bestehenden ÖPNV dar. Von Münchner Ostbahnhof oder dem Bahnhof Giesing geht es dabei mit modernen Doppelstockbussen in die Alpenregionen. Auch die Mitnahme von Fahrrädern, Kinderwägen, Kraxen sowie Kletterausrüstung ist möglich.

Informationen zu der Allianz Pro Mobilität finden Sie unter: adac.de/gemeinsam-mobil

Ein weiterer großer Mehrwert dabei: es können Überschreitungen mit unterschiedlichen Ausgangs- und Zielorten geplant werden. Die Hürde der eigenen Orientierung zum Tourenausgangspunkt fällt ebenso weg und bei der Hinfährt lässt es sich entspannt auf die anstehende Tour vorbereiten.

Die Münchner Bergbuslinien in 2022 © Alpenverein München & Oberland

Nach Buchung ist der eigene Sitzplatz garantiert und auch Räder, Kraxen etc. lassen sich einfach mitnehmen. Zusätzlich ist im Bergbusticket auch die Hin- und Rückfahrt mit dem MVV zum Start- bzw. Endpunkt des Busses inbegriffen.

Besonders in den beiden letzten Jahren – aber auch schon zuvor – haben wir einen Stadt-Land-Konflikt, beziehungsweise dessen Verschärfung registriert. Der Anreiz, ihre Wochenenden in den Bergen zu verbringen, ist für viele Münchner*innen verständlicherweise sehr hoch. Dies führt aber zu einem extremen Verkehrsaufkommen, das nicht zuletzt bei den Einheimischen für Unmut sorgt. Wochenendstaus auf dem Weg zu den einschlägigen Zielen frustrieren natürlich auch die Autofahrer*innen. Darum, aber auch aus sozialen und inklusiven Gründen, braucht es noch viel mehr und bessere Möglichkeiten ohne Auto in die Berge zu kommen. Mit dem Münchner Bergbus haben wir im letzten Jahr ein Pilotprojekt gestartet, welches wir für dieses Jahr eine Stufe weiterentwickelt haben. In diesem Jahr sind wir stolz, eine neue Linie in Richtung Leitzach- & Ursprungtal sowie günstige Familienpreise präsentieren zu können. Als Alpenverein versuchen wir, unserer Verantwortung der Natur gegenüber gerecht zu werden, indem wir eine praxisrelevante Lösung für ein sich verschärfendes Problem präsentieren und kontinuierlich weiter ausbauen und verbessern wollen.

Autor: Rafael Freckmann

