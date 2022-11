Quo vadis Elektromobilität?

Teilen

Elektromobilität ist derzeit die von vielen favorisierte Antriebsform für Autos. Doch es gibt immer noch Probleme – Ladeinfrastruktur, Energiekrise. © Fahroni/PantherMedia

Elektromobilität, Wasserstoff, E-Fuels oder doch Verbrenner – Die Antriebsmöglichkeiten sind vielfältig und alle haben ihre Berechtigung.

Zum 1. Juli 2022 waren laut Kraftfahrbundesamt rund 756.500 E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs. Die E-Mobilität ist in der Bundesrepublik angekommen, keine Frage. Von den ursprünglichen Zielen beim Ausbau der Elektromobilität sind wir jedoch noch weit entfernt. Nun kommen weitere Probleme hinzu, die die E-Mobilität ausbremsen könnten.

Im Interview geben Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter und der Vorstand des ADAC Südbayern, Dr. Gerd Ennser Antworten zu den wichtigsten Fragen zu Elektromobilität und weiteren alternativen Antriebsformen.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter und Vorstand des ADAC Südbayern, Dr. Gerd Ennser © ADAC Südbayern; Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

Herr Bernreiter, Herr Dr. Ennser – der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos kommt nur schleppend voran. Dazu kommen jetzt steigende Kosten für Energie und Lebenshaltung, ein Auslaufen der Förderung – viele Menschen können sich den Umstieg auf ein Elektroauto schlichtweg nicht leisten. Wie sehen Sie die Entwicklung?

Dr. Ennser: Elektroautos gehören inzwischen zum alltäglichen Bild auf den Straßen und das Interesse ist weiter groß. Der Marktanteil bei den Neuzulassungen steigt kontinuierlich an, im September lag er bei knapp 20 Prozent. Es gibt aber auch Probleme: Im Moment sind das vor allem die ausufernden Lieferzeiten. Auch die stetig steigenden Kosten sind ein großes Problem. Wenn die Förderung ausläuft, bleibt abzuwarten, wie viele Menschen sich ein E-Auto noch leisten können und wollen. Die Politik ist gefordert, hier genau hinzuschauen, damit dem Ausbau der E-Mobilität in Deutschland nicht der Saft abgedreht wird – und Mobilität auch weiter bezahlbar bleibt.

Bernreiter: Der Straßenverkehr muss seinen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Alternative, emissionsarme Antriebe werden da immer wichtiger. Schon heute hat rund die Hälfte aller neu verkauften Autos keinen reinen Verbrenner-Antrieb mehr. Das geht aber nicht bei allen Fahrzeugen und auch nicht von heute auf morgen. Es muss sichergestellt sein, dass das Grundbedürfnis der Menschen nach Mobilität durchgängig erfüllt wird. Das betrifft auch die Bezahlbarkeit! Deshalb halte ich nichts von Verboten oder einseitigen Festlegungen.

Wo liegen aus Ihrer Sicht noch große Hürden und wie könnte man diese beseitigen und welche Möglichkeiten hat die öffentliche Hand, um Elektromobilität weiter voranzubringen?

Bernreiter: Nur mit der passenden Tank- und Ladeinfrastruktur werden sich alternative Antriebe durchsetzen. Deswegen brauchen wir da noch mehr Schub. Der Freistaat liegt mit rund 13.000 öffentlichen E-Ladepunkten schon an der Spitze aller Bundesländer. Um einen Gleichlauf zwischen E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur zu erreichen, beschleunigen wir den Aufbau weiter, wo wir können. Dafür haben wir zum einen die baurechtlichen Grundlagen geschaffen, zum anderen haben wir umfangreiche Förderprogramme für E-Ladesäulen und Wasserstofftankstellen aufgelegt. Nach einem aktuellen Beschluss des Ministerrats soll die bestehende Förderung noch einmal um 30 Millionen Euro aufgestockt werden.

Dr. Ennser: Aus Nutzersicht sind drei Punkte entscheidend: Kosten, Reichweite und Lademöglichkeiten. Bei der Ladeinfrastruktur liegt Bayern tatsächlich im Bundeschnitt vorn. Es muss dennoch noch viel getan werden, damit E-Autos in der Breite alltagstauglich werden. In Deutschland müssten jede Woche 2.000 neue Ladesäulen in Betrieb genommen werden, um mit den Zulassungen von E-Autos Schritt zu halten. Tatsächlich werden aber nur 1.000 Säulen im Monat in Betrieb genommen. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss also noch deutlich beschleunigt werden.

Außerdem müssen wir genau hinschauen, wo der Strom herkommt – denn das entscheidet über die Umweltbilanz. Elektroautos starten zunächst einmal mit einem deutlich höheren CO₂-Rucksack ins Leben, als Autos mit einem Verbrennungsmotor. Verantwortlich dafür ist die energieaufwendige Produktion der Batteriezellen. Im Fahrbetrieb baut das Elektroauto den Rucksack ab – je sauberer der Betriebsstrom hergestellt wird, umso schneller. Allerdings ergibt die CO₂-Bilanz des ADAC, dass der CO₂-Nachteil von Batterieautos erst ab Fahrleistungen von 50.000 bis 100.000 Kilometern ausgeglichen wird.

Sie haben das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Warum setzt man verstärkt auf Elektromobilität und nicht genauso auf weitere regenerative Antriebsformen wie Wasserstoff oder aber auch E-Fuels?

Dr. Ennser: Da müssen Sie zuallererst die Politik fragen (lacht). Aus unserer Sicht können wir allein mit der Elektromobilität die gesteckten Emissionsziele nicht erreichen. Politik, Forschung und Industrie sollten sich hier nicht einseitig positionieren. Der Verbrennungsmotor wurde in den letzten Jahren immer effizienter und sauberer und könnte durch den Einsatz von E-Fuels ebenfalls emissionsfrei betrieben werden. Aber auch in Wasserstoff steckt viel Potenzial. Wir sollten ideologiefrei alle Antriebsformen in Betracht ziehen, die uns eine bezahlbare und ökologische Mobilität der Zukunft sichern.

Bernreiter: Dem kann ich mich nur anschließen. Als Freistaat Bayern sind wir für Technologieoffenheit. Zumindest in einer Übergangszeit sollten auch klimafreundliche Alternativen wie synthetische Kraftstoffe eingesetzt werden können. Außerdem haben wir dem Thema Wasserstoff im Kabinett Anfang November noch einmal deutlichen Schub verliehen: Wir wollen den Ausbau des Leitungsnetzes beschleunigen und eine eigene bayerische Wasserstoffproduktion aufbauen. Davon wird auch die Verkehrsbranche profitieren.

Das Interview führte Rafael Freckmann