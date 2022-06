Faszination Oldtimer – Eine unendliche Geschichte

Teilen

Das Maxlreiner Oldie Feeling gilt als das bedeutendste Oldtimer-Treffen in Süddeutschland. © Georg Gerleigner

Sie wirken wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit und doch kann sich kaum einer ihrem Charme entziehen – die Rede ist von Oldtimern.

Während moderne Autos nahezu von alleine fahren, erleben die Fahrer von Oldtimern ungefiltert die ganze Kraft des Automobils. Es gibt weder Servolenkung, noch eine Einparkhilfe und das Navi sitzt in der Regel auf dem Beifahrersitz.

Seit den ersten warmen Tagen findet und sieht man sie wieder auf den Straßen: Oldtimer sind Fahrzeuge mit einer eigenen Geschichte und einem eigenen Charakter. Man spürt in jeder Sekunde das Auto, man merkt die Beschleunigung und der Motor ist vergleichsweise laut. Was heutzutage wie ein Anachronismus wirkt, treibt Liebhabern so manches Mal die Tränen in die Augen.

Oldtimer: die Liebe zum Automobil älteren Baujahrs

So auch auf dem Maxlrainer Oldie Feeling am 16. Juni, wo sich eine Mischung aus Jung und Alt trifft. Die Älteren kennen die Wagen noch aus erster Hand und die Jungen sind vor allem von den heutzutage ungewohnten Formen fasziniert. Oldtimer sind auch keine reine Männerdomäne mehr und unter den Ausstellern finden sich ehemalige Kfz-Mechaniker bis hin zu Menschen, die auf den ersten Blick gar nichts mit dem Hobby Oldtimer verbindet. Was sie aber alle eint, ist die Liebe zum Automobil älteren Baujahrs.

Diese Autos gelten nicht mehr als Mittel zum Zweck, schnell und trocken von A nach B zu gelangen. Vielmehr wandelten sie sich zu Kulturgütern, deren Besitz, Einsatz und Pflege den Eigentümern größte Freude bereitet. Vor diesem Hintergrund erscheint es kaum verwunderlich, dass weltweit die Zahl der so genannten Old- und Youngtimer seit Jahren steigt. Hinzu kommen noch tausende von nicht zugelassenen Modellen.

Doch bei Oldtimern gibt es selbstverständlich einiges zu beachten. Nicht jedes Auto älteren Semesters ist wirklich ein Oldtimer. Genaueres zum Status des Autos wird von einem Sachverständigen geprüft. „Als Oldtimer gelten Fahrzeuge, die vor mindestens 30 Jahren zum ersten Mal zugelassen wurden und sich in einem sehr guten Originalzustand befinden. Als Youngtimer bezeichnen Experten Autos, die 20 Jahre oder älter sind, aber noch nicht den Status des Oldtimers erreicht haben“, betont Hördegen, der im ADAC Prüfzentrum die für den Versicherungswert wichtigen Oldtimerkurzgutachten anbietet.

Die Bavaria Historic und das Maxlreiner Oldie Feeling ziehen Jahr für Jahr Tausende von Besuchern an. © Georg Gerleigner

Autos mit Charakter: Oldtimer sind ein kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut

In einigen europäischen Ländern bestehen für Oldtimer mittlerweile bezahlbare Rahmenbedingungen. „Es gibt für Oldtimer einen pauschalen Oldtimer-Steuersatz: Für das Auto sind das nur 191,73 Euro jährlich und für Motorräder 46,02 Euro. Auch eine Saisonzulassung kann sinnvoll sein, wenn man seinen Oldtimer nur wenig nutzt. Dann zahlt man nur für die Zeit, in der man das Auto fährt. Als automobiles Kulturgut und aufgrund ihrer geringen jährlichen Fahrleistungen dürfen Oldtimer in Städten auch ohne Plakette durch die Umweltzone fahren“, so der ADAC Experte.

Informationen zu der Allianz Pro Mobilität finden Sie unter: adac.de/gemeinsam-mobil

Ein Oldtimer dient dem kraftfahrzeugtechnischen Kulturguterhalt und verdient daher eine Sonderbehandlung und viel Verständnis. Beim Kauf eines Neuwagens können wir uns nahezu sicher sein, dass alles wie am Schnürchen funktioniert. Schaltung, Motor, Navigationssystem, Klimaanlage. Ganz anders stellt sich das bei Oldtimern dar. Zum Öffnen der Tür steckt man tatsächlich einen Schlüssel in den Zylinder am Türgriff und dreht diesen um. Nun zwängt man sich in den oft kleineren Innenraum. Schlüssel ins Zündschloss und ab geht die Fahrt… Von wegen!

Alte Autos springen nur selten an wie Neuwagen – das Spiel mit dem Gaspedal beim Starten gehört fast immer dazu. Doch es ist genau dieser Moment, indem der Motor letztlich doch anläuft, der mit so viel Emotionen behaftet ist. Es ist das Unvollkommene, das interessant, aufregend und höchst attraktiv ist. Solche Eigenschaften sind authentisch! Und nur zu einem Auto mit einer eigenen Geschichte kann man eine emotionale Bindung aufbauen. In diesen Punkten sind Oldtimer den heutigen Autos schlichtweg um Meilen voraus!

Maxlrainer Oldie Feeling am 16. Juni: nach zwei Jahren Pause mit buntem Angebot zurück

Bayern größtes Oldtimer-Treffen findet am 16.6. wieder statt. © Maxlrainer Oldie Feeling

In den vergangenen Jahren haben auch die Liebhaber der klassischen Automobile die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. So konnten in Bayern nur wenige der ansonsten so zahlreichen Veranstaltungen stattfinden, auf der diese besonderen Schmuckstücke zu bestaunen sind.

Wir freuen uns, dass mit dem Maxlrainer Oldie Feeling an Fronleichnam und der Bavaria Historic diese Durststrecke ein Ende nimmt. Auf der Bavaria Historic geht es vom Bayerischen Oberland zum Wilden Kaiser und weiter zum König Watzmann, durch den Chiemgau zur Schwarzen Madonna.

Der größte Themenpark in Maxlrain, dem größten Oldtimertreffen Süddeutschlands, wird in diesem Jahr der Bereich der wohl berühmtesten bayerischen Kultserie „Irgendwie und Sowieso“ von Regisseur Franz Xaver Bogner sein. Die Serie ist eine liebevolle Hommage an die Hippiezeit und an Bayern. Seit 1986 flimmert sie als Evergreen über die Bildschirme und ist mittlerweile ein fester Bestandteil diverser Mediatheken. Die zwölf Folgen mit Darstellern wie Ottfried Fischer, Elmar Wepper oder Hannelore Elsner erzählen Geschichten vom bayerischen Land – dort, wo auch die ADAC Bavaria Historic entlang fährt. (Rafael Freckmann)