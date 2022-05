Karrieretag München 2022: Rund 80 Unternehmen aus der Region stellen sich im Zenith vor

Geschmeidiger Jobeinstieg gewünscht? Dann kommen Sie zur Jobmesse München. © Karrieretag München

Sie sind gerade auf Jobsuche, wissen aber nicht so richtig, wo Sie anfangen sollen? Lassen Sie sich von rund 80 Ausstellern auf der Jobmesse München inspirieren.

Es gibt so viele Bereiche, die Sie interessieren, Sie wissen aber nicht, wofür Sie qualifiziert sind oder Sie möchten einen Jobwechsel vornehmen, aber unbedingt in der Nähe wohnen bleiben? Dann kommt hier genau die richtige Empfehlung für Sie: Im Zenith/MOTORWORLD wird sich am Mittwoch, 11. Mai 2022 beim Karrieretag München wieder alles rund um die Themen Job & Karriere drehen. Fast 80 ausstellende Unternehmen aus der Region werden vor Ort sein. Außerdem warten spannende Programmpunkte auf Sie: CV-Check, Bewerbungsfotoshooting, Karrierecoachings und Vorträge.

Das erwartet Sie auf dem Karrieretag München

Der Karrieretag München, veranstaltet gemeinsam mit dem Münchner Merkur, Hallo München, Radio Energy und Radio Charivari, verspricht auch in diesem Jahr zu einem überaus erfolgreichen Recruiting-Event zu werden. Bereits zum 4. Mal findet die Jobmesse in München statt und bringt auch in diesem Jahr ein tolles Rahmenprogramm und spannende Arbeitgeber:innen zusammen. In einer außergewöhnlichen Zeit ist die Jobmesse für viele Unternehmen endlich wieder eine Möglichkeit für persönliche Gespräche mit Bewerbern. Und interessierte Messe-Besucher nutzen die Chance, um sich im persönlichen Gespräch mit Personalverantwortlichen namhafter regionaler Unternehmen über Karrieremöglichkeiten und freie Stellen zu informieren.

Eine bunte Mischung spannender Arbeitgeber findet sich auf dem Karrieretag. So werden zum Beispiel das Bio und Wellnessresort Stanglwirt, der Flughafen München, die Bundeswehr, die Deutsche Post AG, die Formaxx AG, die Hoffmann Group, Isar Aerospace, das Landratsamt München für den Landkreis München und die wertfaktor Immobilien GmbH, die Polizei und der Zoll als Aussteller vertreten sein.

Der Besuch des Karrieretags ist komplett kostenfrei.

Mehr Infos zum Karrieretag München Wo? Im Zenith / MOTORWORLD, Lilienthalallee 29, 80939 München Wann? 11.05.2022, 10 bis 17 Uhr Kosten? Nein, es herrscht freier Eintritt für alle! www.karrieretag.org/muenchen

Das Rahmenprogramm

Es regnet Absagen, weil die Bewerbung nicht überzeugt? Jetzt ist Ihre Chance, Expert:innen Ihre Bewerbungsunterlagen zu zeigen. Lassen Sie sich beraten, um Ihre Bewerbung zu verbessern. Ihre Bewerbung steht jetzt, Sie haben aber noch kein geeignetes Bewerbungsfoto? Kein Problem! Beim großen Bewerbungsfotoshooting wird von erfahrenen Profi-Fotograf:innen Ihr perfektes Bewerbungsbild gemacht, das Sie im Anschluss kostenlos mitnehmen können.

In der Coachingzone werden professionelle Karrierecoachings angeboten, die 20 Minuten dauern und Themen rund um den Job und die Karriere umfassen. Außerdem sind Top-Speaker:innen zu Gast, die den ganzen Tag Vorträge und Workshops rund um die Themen Job, Karriere und Bewerbung anbieten.

Das Vortragsprogramm im Detail

10:30 Uhr: Richtig bewerben – Überzeugen Sie mit Ihrer Persönlichkeit

11:15 Uhr: Die top 10 Do´s und Don´t im Bewerbungsprozess

12:00 Uhr: Branding yourself – Erfolgreiche Selbstvermarktung im Bewerbungsprozess und im Job

12:45 Uhr: Ihr bester Lebenslauf

13:30 Uhr: Vorstellungsgespräch – mögliche Fragen und nützliche Tipps

14:15 Uhr: Den Weg in das Berufsleben als Lebenskenner (Menschen über 50 Jahre)

15:00 Uhr: Traumjob – Welcher Karriereweg passt zu mir?

