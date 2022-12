Klima-Kleber planen große Aktion am Stachus am Dienstagmorgen: „Verkehr wird zum Erliegen kommen“

Von: Miriam Haberhauer

Seit Anfang November blockieren Klima-Kleber regelmäßig Münchens Straßen. Den nächsten Protest kündigte die Gruppe für Dienstagmorgen an. Ein Überblick über die bisherigen Aktionen.

München – Noch bis zum 5. Januar sitzen Mitglieder der Letzten Generation in München in Präventivgewahrsam. Trotzdem kündigte die Gruppe für Dienstagmorgen weitere Protest-Aktionen am Stachus an. Die Landeshauptstadt hatte sich zuletzt zur Protesthauptstadt der Klima-Kleber avanciert.

Klimaaktivismus in München: Neuer Hotspot der Letzten Generation

Begonnen haben die Blockade-Aktionen der Klimaaktivisten in Berlin. Nach und nach weiteten sie ihre Aktionen auch auf den Süden der Bundesrepublik aus. Am 3. November blockierte die Letzte Generation erstmalig am Karlsplatz den Verkehr in der bayerischen Landeshauptstadt. Vier Tage später, am 7. November, folgte die nächste Aktion am Stachus.

Eine 18-jährige Schülerin wurde im Zuge der Protestaktion in Polizeigewahrsam genommen. Auch am 21. November und am 6. Dezember klebten sich die Aktivisten erneut auf Münchens Straßen und Schilderbrücken fest.

Flugverkehr lahmgelegt: Aktivisten dringen bis auf Rollfeld vor

Die bislang größte Aktion folgte wenige Tage später, am 8. Dezember. Mitglieder der Letzten Generation verschafften sich zeitgleich in München und Berlin Zugang zum Flughafen. Es gelang der Gruppe, sich auf dem Rollfeld eines Münchner Rollfelds festzukleben und so den Flugverkehr zum Erliegen zu bringen. Einer der Beteiligten war zuvor wochenlang in bayerischer Präventivhaft gesessen.

Für Dienstagmorgen (20. Dezember) kündigte die Letzte Generation weitere Protestaktionen am Münchner Stachus an. © IMAGO/Alexander Pohl

„Zur präventiven Gefahrenabwehr“: Stadt München untersagt Klimaproteste

Am 9. Dezember klebten sich dann drei Aktivisten in der Nähe des Hauptbahnhofs zwischen Goethestraße und Paul-Heyse-Straße fest. Die Bayerstraße war in diesem Bereich zeitweise komplett gesperrt. Kurz darauf untersagte die Stadt München sämtliche Klimaproteste im Stadtgebiet per Allgemeinverfügung „zur präventiven Gefahrenabwehr“. Die Allgemeinverfügung ist ab dem 10.12.2022, 00.00 Uhr wirksam und vorerst bis zum Ablauf des 08.01.2023 gültig. Jakob Beyer, Sprecher der Letzten Generation verkündete daraufhin in einer Stellungnahme:

„Das Klebe-Verbot ändert gar nichts. Wir werden uns weiterhin so oft und mit so viel Kleber wie nötig auf Münchens Straßen kleben. Das Verbot einer demokratischen Protestform zeigt lediglich die Unfähigkeit der Regierung, angemessen auf die drohende Klimahölle zu reagieren und unseren einfachen, überlebenswichtigen Sicherheitsmaßnahmen nachzukommen. Der Widerstand wird weitergehen. Menschen, die die Verfassung schützen wollen, kann man nicht verbieten.”

„Was wird Dienstag wohl passieren?“ - Nächste Aktion für Dienstagmorgen angekündigt

Auf der Von-Der-Tann-Straße überschütteten sich am 14. Dezember zwei Mitglieder der Letzten Generation in Neoprenanzügen mit Kleber, um die „Absurdität“ der seit Samstag gültigen Regelverschärfung der Stadt München zu den Protesten zu zeigen. Die Aktion scheiterte jedoch aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen.

Bei der Protestaktion hielten die Aktivisten ein Banner fest, welches bereits die nächste Aktion ankündigen sollte: „Was wird Dienstag wohl passieren?“, war darauf zu lesen. Auch im Netz kündigt die Gruppe für Dienstagmorgen, 20. Dezember, die Aktion groß an. Ab acht Uhr soll der Verkehr auf der Hauptverkehrsstraße am Stachus zum Erliegen kommen, so Aimée van Baalen, Sprecherin der Letzten Generation.

Wegen der Protestaktionen am 6. Dezember sitzen zwei Aktivisten der Letzten Generation aktuell noch bis 5. Januar in Präventivgewahrsam. Beantragt hatte die Polizei nach eigenen Angaben eigentlich nur eine Dauer von fünf Tagen. (mlh)