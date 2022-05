Klimaschutz-Währung: Ein Helles in München mit Radl-Kilometern bezahlen - App-gefahrene Idee der Grünen

Von: Sascha Karowski

München: Grünen-Stadträtin Julia Post zeigt die App der Deutschen Bahn. © Grüne

Mit Radl-Kilometern ein Helles in der Münchner Innenstadt bezahlen. Das will die Fraktion von Grünen und Rosa Liste. Dabei könnte eine App helfen, die bereits von der Deutschen Bahn eingesetzt wird.

München - Einen Cappuccino erfahren – klingt merkwürdig, könnte aber in München schon bald Realität werden. Zumindest wenn es nach den Grünen geht. Die Fraktion fordert die Stadt auf, ein Anreizprogramm zu schaffen, damit mit dem Rad gefahrene Kilometer dokumentiert und in eine digitale Währung umwandelt werden. Mit dieser könnten Nutzer in teilnehmenden Geschäften bezahlen – also etwa einen Cappuccino, ein Helles oder eine Theaterkarte!

Mit der Radl-App in Geschäften bezahlen: System wird bereits in Straubing oder Freising eingesetzt

Die Idee stammt von der Deutschen Bahn. Jeder gefahrene Kilometer wird mit einer App in Guthaben umgewandelt, das in einem teilnehmenden Geschäft eingelöst werden kann. Das System erkennt automatisch, dass sich der Reisende auf einem Fahrrad fortbewegt und speichert die gefahrenen Kilometer. In Bayern ging die App zum ersten Mal im Oktober 2020 an den Start und steht mittlerweile neben Straubing auch in Freising, Bamberg, Coburg, Erlangen, Lindau oder Weilheim zur Verfügung. Bundesweit haben Radfahrende schon eine Million Kilometer erradelt.



Grünen-Stadträtin Julia Post: „Klimaschutz-Währung setzt Anreize und unterstützt die Wirtschaft“

Die Idee nun als „Klimaschutz-Währung“ auf die Münchner Gastronomie, den Einzelhandel oder kulturelle Einrichtungen umzumünzen, stammt von Grünen-Stadträtin Julia Post. „München will bis 2035 klimaneutral werden, die Verkehrswende ist hierfür ein wesentlicher Baustein.“ Das erfordere Umbaumaßnahmen des öffentlichen Raums und bedeute zudem für viele Menschen eine Umstellung von Gewohnheiten. „Die Klimaschutz-Währung schlägt hier eine Brücke und setzt einerseits Anreize, neue Gewohnheiten zu erproben, andererseits unterstützt sie unsere lokale Wirtschaft.“