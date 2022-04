Immobilienkauf kann verständlich sein

Seit einiger Zeit bietet die Firma Konzept+Grundbesitz das sogenannte „kleine Immobilien-Seminar“ an, bei dem grundlegende Prinzipien und Stolperfallen vor dem Kauf einer Immobilie gezeigt werden und dem Käufer dadurch unliebsame Überraschungen erspart bleiben. Ihr Motto: „Erst wissen, dann kaufen“. © fotolia.de/Tiberius Gracchus

Ein Stuttgarter Unternehmen hat den Ehrgeiz, das komplexe Thema an nur zwei Seminarabenden in München verständlich zu machen und hilfreiche Tipps zu geben.

Wohnungen und Häuser sind meist die größten Investitionen eines Lebens. Wer sich hier auskennt, kann viel Geld sparen. Im Internet stehen unzählige Tipps und vermeintlich gute Ratschläge. Doch lassen sich deren wahre Qualitäten nur selten nachprüfen – und wenn, dann oft zu spät.

Viele Immobilieninteressierte sind zurecht verunsichert. Ganz anders klingt da das Motto der Firma Konzept+Grundbesitz: „Erst wissen, dann kaufen!“. Seit einiger Zeit bietet diese das sogenannte „kleine Immobilien-Seminar“ an.

Das Ziel: Grundlagen-Wissen über Immobilien kombiniert mit aktuellem Marktgeschehen zu vermitteln. Dafür gibt sich der Referent Heimo Bucerius gerade mal zwei Seminarabende Zeit, um in lockerer Atmosphäre alles Wichtige einleuchtend zu erklären und geht auch auf sämtliche Fragen ein.

Das klingt zunächst abenteuerlich. Wirft man aber einen näheren Blick auf die Philosophie der Firma, so eröffnet sich ein sorgfältig strukturierter Plan. Jahrzehntelange Erfahrung mit Immobilienkäufern brachte vor allem einen Satz ans Tageslicht: „Hätte ich das mal vorher gewusst.“ Die meisten Leute lassen sich mutig auf das Abenteuer Immobilienkauf ein und stellen dann fünf Jahre später fest, wie viel Geld sie hätten sparen können, hätten sie ein paar Entscheidungen anders getroffen.

Grundlagen und Stolperfallen vor dem Kauf wissen

Konzept+Grundbesitz hat es sich offenbar zum Ziel gemacht, diese natürliche Abfolge umzukehren. Indem sie Interessierten die grundlegenden Prinzipien und Stolperfallen vor dem Kauf aufzeigt, sollen unliebsame Überraschungen vermieden werden.

Die Vita des Unternehmens liest sich hier durchaus beeindruckend. Immerhin wurde Referent Heimo Bucerius im Jahr 2004 als einer der Top 25 Berater Deutschlands vom Wirtschaftsmagazin Euro ausgezeichnet, bei über 18.000 Bewerbern.

Und nun soll dieses Wissen an nur zwei Abenden an Immobilieninteressierte ohne Vorwissen vermittelt werden. Das klingt ambitioniert – jedoch sind Teilnehmer des „kleinen Immobilien-Seminars“ durchweg begeistert:

„Diese Daten bekommt man wirklich nirgendwo anders.“

„Es war wirklich erstaunlich, wie Sie es schafften, mir in so kurzer Zeit so aufschlussreiche Kennzahlen und Kriterien zu nennen.“

Demnächst findet das Seminar mit aktualisiertem Inhalt wieder statt. Inzwischen hat es sich ein wenig zum Geheimtipp für Interessierte gemausert, die Resultate sprechen offenbar eine deutliche Sprache.

Termine: Dienstag, 17.05.2022 und Donnerstag, 19.05.2022 – jeweils um 19 Uhr Ort: Park Hotel Laim, Zschokkestr. 55, 80686 München Kosten: Pro Seminarabend 20 Euro (bar zu bezahlen vor Ort) inkl. Snacks und Getränke.

Wer Interesse hat, sollte sich schnell anmelden. Die Teilnehmerzahl wird auf Grund der aktuellen Situation begrenzt gehalten.

