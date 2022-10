Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg: Für jeden die passende Anlage

Am 28. Oktober ist Weltspartag – regelmäßiges Sparen in Investmentfonds ist für einen langfristigen Vermögensaufbau geeignet.

Am 28. Oktober ist Weltspartag – niedrige Zinsen und gestiegene Inflation sind für Sparer ein Problem. Erfahren Sie hier mehr über Ihre Möglichkeiten.

Wer Pläne für die Zukunft schmiedet, sollte sich auch zeitnah damit auseinandersetzen, wie diese Ziele und Wünsche finanziert werden können. Im Idealfall erfolgt dies über eigenes Kapital – und Sparen ist immer noch die Grundlage für den Aufbau eines solchen Vermögens. Jedes Jahr erinnert der Weltspartag an dieses Prinzip.

Der einfache „Sparstrumpf“ ist jedoch schon lange überholt: Wer Geld nicht nur beiseitelegen, sondern auch vermehren will, steht vor verschiedenen Fragen: Welche Rendite kann ich bei der Geldanlage erzielen? Welche Schwankungen halte ich aus? Wie schütze ich mein Vermögen vor der derzeit hohen Inflation?

Das Problem für Sparer: Niedrige Zinsen und gestiegene Inflation

Sparerinnen und Sparer in Deutschland lebten seit Jahren mit sehr niedrigen bis gar keinen Zinsen. Deshalb war Vermögensplanung und -aufbau für viele Menschen in den vergangenen Jahren ein herausforderndes Thema. Weil es sich nicht lohnte, Geld langfristig anzulegen, parkten viele ihr Vermögen kurzfristig abrufbar auf Giro-, Geldmarkt- oder Sparkonten.

Nun kommt jedoch seit Ende letzten Jahres noch die sehr stark angestiegene Inflation hinzu. Übersteigt die Inflationsrate nun die erzielte Rendite, ergibt sich faktisch ein negativer „Realzins“ – und das Vermögen der Sparer verliert an Kaufkraft.

Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg: Der Fondssparplan als Weg zum langfristigen Vermögensaufbau

Alternative Anlageformen wie Wertpapier-Investmentfonds werden in der Breite der Bevölkerung immer beliebter. Anders als beim Kauf einer einzelnen Aktie können Anleger über die Investition in einen Investmentfonds auch schon mit kleineren Beträgen breit gestreut in eine Vielzahl von Wertpapieren verschiedener Unternehmen investieren.

Da die Kurse an den Kapitalmärkten Schwankungen unterworfen sind und sich die Situation an den Märkten immer wieder verändert, erscheint insbesondere ein Fondssparplan als Mittel der Wahl. Regelmäßiges Sparen in Investmentfonds ist für einen langfristigen Vermögensaufbau und somit auch für Kinder und Familien bestens geeignet.

Investmentfonds sind für einen langfristigen Vermögensaufbau geeignet. Das ist perfekt für Kinder und Familien.

Es gibt wieder Zinsen: Neue Chancen für „konservative“ Sparer

Viele Menschen zögern jedoch weiterhin, ihr Geld in Börsenwerte zu investieren. Ihr individuelles Bedürfnis nach einer sehr sicheren Geldanlage überwiegt oftmals das Streben nach einer höheren Renditechance. Seitdem die Zinsen nun auch im Euro-Raum wieder steigen, können jedoch auch diejenigen profitieren, die ihre Spareinlagen möglichst sicher und gewinnbringend anlegen wollen. Sie haben es gerade im mittelfristigen Bereich wieder leichter, eine Anlageform zu finden, die zu ihnen passt und dem Zweck der Anlage gerecht wird.

Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg bietet für jeden Spartyp die passende Anlage

Auch die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg hat mittlerweile wieder attraktive „klassische“ Anlagemöglichkeiten im Angebot. Ein Beispiel ist der 6-jährige Sparkassenbrief mit garantierter und attraktiver Verzinsung. Auch werden Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren mit gestaffelter Verzinsung angeboten. Mit dem Sparkassenbrief lässt sich Geld sehr sicher anlegen – mit der Laufzeit, die für eigene Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Freude bereitet er auch als Geschenk für Kinder und Enkelkinder.

Wer sich hingegen für Investmentfonds interessiert, für den rücken die DekaBank und die Kreissparkasse zum Weltspartag ihre verschiedenen Fondsangebote in den Fokus. Im Aktionszeitraum bis zum 31. Oktober 2022 können Wertpapierneukunden von einer Startprämie in Höhe von bis zu 75 Euro profitieren. Investmentfonds unterliegen Risiken wie beispielsweise Kurs- oder Währungsschwankungen. Ausführliche Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt des jeweiligen Produktes.

