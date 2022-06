Mit Airbnb.org Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen: Helfen Sie mit, denn jede Unterkunft zählt!

Hilfe für Kriegsgeflüchtete: unbürokratisch und schnell mit Airbnb.org. © Airbnb.org

Aufgrund des Krieges in der Ukraine suchen hunderttausende Menschen dringend eine vorübergehende Unterkunft in Deutschland. Werden Sie aktiv – gemeinsam mit Airbnb.org.

Zu Fuß und nur mit dem Nötigsten im Koffer aus dem Heimatort fliehen: Ein Albtraum, den viele Ukrainer:innen aktuell erleben müssen. Mit dem Andauern des Krieges wird nicht nur immer mehr Infrastruktur zerstört, auch immer mehr Menschen lassen im Krieg ihr Leben. Die Flucht ist für viele der einzige Weg, sich und ihre Familien zu retten. Doch wenn die ukrainische Grenze überquert und ein sicheres Land erreicht wurde, wird die Angst um Leib und Leben von Zukunftssorgen und organisatorischen Problemen abgelöst. In erster Instanz geht es darum, die grundlegenden Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, etwa die Frage nach einer Unterkunft.

In den letzten Wochen und Monaten haben Bürger:innen in Europa und weltweit unentbehrliche Hilfe geleistet, Menschen aus der Ukraine aufgenommen und versorgt – in ihren Privathaushalten und auf Airbnb.org. Bis heute haben sich weltweit mehr als 48.000 Menschen bereit erklärt, ihr Zuhause auf Airbnb.org Geflüchteten zur Verfügung zu stellen, darunter mehr als 20.600 neue Gastgeber:innen in Europa.

Hilfe für geflüchtete Ukrainer:innen: Jedes Zimmer, jede Wohnung, jede Unterkunft zählt

Airbnb.org, eine Non-Profit-Organisation, möchte weltweit bis zu 100.000 Menschen, die aus der Ukraine fliehen, kostenlose, vorübergehende Unterbringung ermöglichen. Dabei arbeiten sie zum Teil mit gemeinnützigen Organisationen zusammen, die diese Aufenthalte in den jeweiligen Ländern direkt koordinieren. Airbnb.org ermutigt alle, denen es möglich ist, ihre Unterkunft kostenlos oder zu einem ermäßigten Preis für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen, denn besonders in Deutschland braucht es noch mehr Gastgeber:innen, die ihr Zuhause für Geflüchtete öffnen.

Unterstützen auch Sie die Initiative Bisher konnten durch die Initiative von Airbnb.org mehr als 25.000 Geflüchtete eine vorübergehende Unterkunft finden. Aber vor allem in Deutschland und Polen werden aktuell weitere Erstunterbringungen für Ukrainerinnen und Ukrainer benötigt. Sie leben in Berlin, Frankfurt, Hamburg oder München? Sie sind in der Lage, eine Person aufzunehmen? Auf Airbnb.org können Sie Ihr freies Zimmer, einen Teil Ihrer Wohnung oder die gesamte Unterkunft vorübergehend Geflüchteten aus der Ukraine zur Verfügung stellen. Hier können Sie sich registrieren und Gastgeber:in für Geflüchtete auf Airbnb werden Wichtig zu wissen: Sie müssen dafür keine bestehende Gastgeber:in auf Airbnb sein, um sich auf Airbnb.org anzumelden. Auf Airbnb.org können Sie eine Unterkunft zu gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung stellen und erhalten denselben Service wie Airbnb-Nutzer:innen. Dazu gehören der 24/7-Kundensupport und AirCover – ein kostenloser Rundum-Schutz für Gastgeber:innen, einschließlich einer Schadens- sowie Haftpflichtversicherung in Höhe von jeweils einer Million US-Dollar.

Werden Sie Airbnb.org-Gastgeber:in! © Emma Hardy/Airbnb.org

Was ist Airbnb.org?

Airbnb.org ist eine Non-Profit-Organisation, die Menschen auf der ganzen Welt in Krisenzeiten vorübergehende Unterkünfte vermittelt. Airbnb.org arbeitet unabhängig und nutzt die Technologie, Services und andere Ressourcen von Airbnb, Inc. kostenlos, um den gemeinnützigen Zweck von Airbnb.org zu erfüllen. Die Inspiration für Airbnb.org kam 2012 von einer Gastgeberin namens Shell: Sie nahm Menschen bei sich auf, die vom Hurrikan Sandy betroffen waren. Dies löste eine ganze Bewegung aus und war der Beginn eines Programms, mit dem Gastgeber:innen auf Airbnb Menschen Notunterkünfte bereitstellen können. Seitdem hat sich das Programm weiterentwickelt und konzentriert sich sowohl auf Hilfe in Notsituationen als auch darauf, Evakuierte, Katastrophenhelfer:innen, Geflüchtete und Asylbewerber:innen – sowie seit letztem Jahr auch Einsatzkräfte im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19 – durch die Vermittlung von Unterkünften zu unterstützen. Seitdem haben zahlreiche Gastgeber:innen ihre Unterstützung angeboten und so bereits 100.000 Menschen in Notsituationen eine vorübergehende Bleibe zur Verfügung gestellt. Airbnb.org ist eine selbstständige und von Airbnb, Inc. unabhängige Organisation. Airbnb, Inc. erhebt keine Servicegebühren für Aufenthalte, die von Airbnb.org unterstützt und über die Airbnb-Plattform abgewickelt werden.

Airbnb.org arbeitet mit anderen gemeinnützigen Organisationen zusammen, um Geflüchteten aus der Ukraine die bestmögliche Unterstützung zu gewähren. Gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) wird eine schnelle und unkomplizierte Unterbringung von Geflüchteten möglich. Airbnb.org arbeitet dazu mit lokalen Organisationen zusammen, die die Vermittlung der Geflüchteten an Gastgeber:innen koordinieren und den Geflüchteten bei ihrer Ankunft und Eingewöhnung vor Ort helfen.

Zu diesen Organisationen zählen unter anderem:

der V​erein Die Sputniks (eine Vereinigung russischsprachiger Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen in Deutschland)

Karuna (ein Berliner Verein, der speziell Kindern und Jugendlichen hilft)

United For Ukraine: eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich den dringenden Bedarf der Ukraine an Nothilfe zur Aufgabe gemacht hat und Maßnahmen zum Wiederaufbau des Landes koordiniert. Die Organisation arbeitet mit weltweit anerkannten Expert:innen für Krisenhilfe zusammen, darunter das International Rescue Committee, globale philanthropische Organisationen wie google.org und Airbnb.org sowie lokale Experten wie Phineo.org und Aliance4Ukraine in Deutschland.

Bienvenida, einem Projekt der NGO PxP Embassy e.V., mit dem Ziel, BiPoC-Personen zu unterstützen, die aus der Ukraine fliehen und in Berlin ankommen