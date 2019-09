Aus Angst vor ihm: 18-Jährige stößt Mann ins Gleisbett, dann kommt die S-Bahn

Streit am Bahnsteig eskalierte

von Jennifer Lanzinger schließen

Eine 18 Jahre alte Frau wehrt sich nach einem eskalierenden Streit. Der 21-Jährige nötigte sie kurz zuvor, dann wird er ins Gleisbett gestoßen.

München - Eine Auseinandersetzung zwischen einer 18-Jährigen und einem 21-Jährigen eskalierte am Freitagnachmittag komplett. Nach einem Streit wurde die junge Frau zunächst dazu genötigt, mit dem Mann in der S-Bahn mitzufahren. Doch das war erst der Anfang.

München Ostbahnhof: Streit eskaliert - Mann nötigt Frau am Bahnsteig

Aus welchem Grund der 21-Jährige die junge Frau nötigte, mit ihm zu fahren, ist noch unklar. Der Streit der beiden, beide stammen gebürtig aus Afghanistan, startete bereits gegen 15.45 Uhr am Ostbahnhof. Der Mann aus Pfaffenhofen an der Ilm klaute zunächst das Handy der Frau aus Erding und zwang sie anschließend, ihn in der S-Bahn nach Pasing zu begleiten. An der Haltestelle Donnersbergerbrücke stiegen die beiden zwar aus, der Streit zwischen ihn setzte sich jedoch fort.

Dabei versuchte die 18-Jährige nach Angaben der Polizei zuerst, vor dem 21-Jährigen in den Gleisbereich zu flüchten - der offensichtliche Grund: Angst. Der junge Mann hinderte sie jedoch daran. Die Erdingerin wehrte sich tatkräftig und schubste den Mann schließlich von sich. Laut Polizei verlor er dabei das Gleichgewicht und stürzte ins Gleis.

Nun ermittelt die Polizei München: Frau wehrt sich gegen Peiniger

In diesem Moment fuhr gerade eine S-Bahn ein - ein Mitarbeiter der Bahn, der das Gerangel beobachtet hatte, schaltete schnell und konnte den Zug noch rechtzeitig zum Halten bringen. Der 21-Jährige kletterte, so die Polizei weiter, selbständig zurück auf den Bahnsteig. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden wenig später von Bundespolizisten gestellt.

Beide Beteiligte wiesen leichte Kratzspuren vom gegenseitigen Gerangel auf. Gegen den 21-Jährigen ermittelt die Bundespolizei nun wegen Körperverletzung und Nötigung.

