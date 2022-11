München bekommt fünf neue Ehrenbürger: Mit-Gründerin der Tafel ist dabei - und eine Kult-Regisseurin

Von: Sascha Karowski

Doris Dörrie wird Ehrenbürgerin in München. © Tobias Hase

München ernennt fünf weitere Personen zu Ehrenbürgern. Dafür hat sich der Ältestenrat ausgesprochen. Der Stadtrat muss am Mittwoch noch zustimmen.

München - Die Liste der Münchner Ehrenbürger ist mittlerweile lang. Seit dem Jahr 1818 wurde diese Würde 53 Personen zuteil, 13 dieser verdienten Münchner leben noch. Zuletzt wurde die frühere Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD) im Februar 2022 zur Ehrenbürgerin ernannt. Im Januar 2019 durften sich Fußball-Weltmeister Philipp Lahm, die Schauspielerinnen Jutta Speidel und Michaela May, der Verleger Hubert Burda, die Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander, der langjährige Handwerkskammer-Präsident und CSU-Politiker Heinrich Traublinger sowie Franz Herzog von Bayern über diese Auszeichnung freuen.

München bekommt fünf neue Ehrenbürger: CSU-Urgesteine Walter Zöller und Hans Podiuk

Nun also soll ein weiteres Quintett dazukommen. Walter Zöller (82) saß rekordverdächtige 48 Jahre von 1972 bis 2020 für die CSU im Münchner Stadtrat. Kraft seiner rhetorischen Begabung trug der Notar seine politischen Gefechte im Stadtrat meist respektvoll mit dem Florett und eher selten mit dem Säbel aus. Mit einem anderen Ehrenbürger, Alt-OB Christian Ude (SPD), verbindet ihn eine Art harmonische Hassliebe.



Im Laufe seiner politischen Laufbahn erwarb Zöller sich nicht nur den Adelstitel Rekord-Stadtrat, sondern auch die Attribute „schwarzer Riese“ und „heimlicher OB“. Ende der 1980er-Jahre zimmerte er unter dem damaligen Oberbürgermeister Georg Kronawitter eine Gestaltungsmehrheit jenseits der SPD. Fraktionsführer Zöller konnte so die Tagespolitik bestimmen. Die Leidenschaft des gewieften Strategen gehörte stets der Stadtplanungspolitik.



München bekommt fünf neue Ehrenbürger: Kult-Regisseurin Doris Dörrie wird geehrt

Auch Hans Podiuk (76) ist ein Urgestein der Münchner Kommunalpolitik. Von 1978 bis 2020 gehörte er ununterbrochen dem Stadtrat an. In drei Perioden war er Fraktionsvorsitzender der CSU. 2002 unterlag Podiuk bei der OB-Wahl dem Amtsinhaber Christian Ude. Er ist ein konservativer Politiker der alten Schule – stets loyal zu seinen Parteifreunden, aber auch nie verletzend in der Auseinandersetzung mit seinen politischen Gegnern. Persönliche Eitelkeit war Hans Podiuk immer fremd.



Die Kult-Regisseurin Doris Dörrie (67) hat seit Jahrzehnten ihren Lebensmittelpunkt in München. Mit ihrem Filmkomödien „Männer“ (1985) und „Ich und Er“ (1988) wurde sie in Deutschland sehr bekannt. Sie gilt als Deutschlands erfolgreichste Filmemacherin. Schreiben und Drehen ist Dörries Leben. 1997 wurde sie als Professorin für Angewandte Dramaturgie und Stoffentwicklung an die Hochschule für Fernsehen und Film München berufen. Dörrie fliegt mit schrillen Outfits zwar wie ein Paradiesvogel durch die Glitzerwelt des Films, ist aber doch ein bodenständiger Mensch. Wer ihr Buch „Lesen, Schreiben, Atmen“ liest, erfährt viel über die private Seite der Autorin, Regisseurin und Feministin.



Hannelore Kiethe ist Mitgründerin der Münchner Tafel. Der Verein versorgt seit 1994 mit unglaublichem Engagement Bedürftige mit Lebensmitteln. Mittlerweile gibt es im Stadtgebiet 28 Ausgabestellen, zu denen regelmäßig pro Woche 23 000 Menschen kommen. Dafür sind 125 Tonnen Nahrungsmittel notwendig, die an Supermärkten oder bei Lebensmittelherstellern abgeholt werden. Für Kiethe und ihre zahlreichen Helfer ist die Arbeit Ehrensache.



München bekommt fünf neue Ehrenbürger: Holocaust-Überlebende Ernst Grube erhält Auszeichnung

Der Holocaust-Überlebende Ernst Grube (89) hat sich um die Aufarbeitung der NS-Zeit verdient gemacht. Als Kind erlebte er während der Nazi-Diktatur, wie aus Ausgrenzung Verfolgung wurde und schließlich Vernichtung. Mit einem der letzten Transporte kam der Sohn eines „Ariers“ und einer Jüdin Anfang 1945 von München in das KZ Theresienstadt. Er überlebte. Der Malermeister und Berufsschullehrer im Ruhestand spricht seit vielen Jahren als Zeuge jener Zeit mit Schulklassen und Jugendgruppen. Grube ist Präsident der Lagergemeinschaft Dachau, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Bayerische Gedenkstätten und im politischen Beirat des NS-Dokumentationszentrums München.