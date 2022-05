München Box: Packstationen an U-Bahnhöfen zu teuer - MVG stellt Test ein und will oberirdische Angebote prüfen

Von: Sascha Karowski

Packstationen in U-Bahnhöfen gibt es zum Beispiel in Hamburg (Hamburg Box). In München sind sie zu teuer. © dpa

Packstationen in den U-Bahnhöfen wie in Hamburg wird es in München nicht geben. Grund: Wegen des Brandschutzes wäre die Einrichtung sehr teuer. Das ist schade, findet die CSU. Aber auch die MVG hätte sich derlei Angebote vorstellen können.

München - In Münchner U-Bahnhöfen wird es vorerst keine Packstationen geben – obwohl sowohl das Wirtschaftsreferat als auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) großes Interesse hätten. Allerdings: Die Einrichtung von Paket-Stationen ist offenbar zu teuer, und die Genehmigungsverfahren sind zu lang. Der Stadtrat befasst sich am Dienstag mit dem Thema.

Probebetrieb zweier Packstationen am Ostbahnhof und Studentenstadt: Zu teuer, Genehmigung zu lange

Die MVG hatte probeweise zwei Modell-Packstationen an den Haltstellen Studentenstadt und Ostbahnhof aufgestellt. Das Fazit fällt nüchtern aus: Allein die Anforderungen an den Brandschutz seien so kostenintensiv, dass solche unterirdischen Standorte nicht kostendeckend durch externe Anbieter betrieben werden können.



In der Vorlage für den Stadtrat heißt es weiter, die Verkehrsbetriebe seien aber gerne bereit, konkrete Anträge zur Aufstellung von Packstationen an Standorten an der Oberfläche zu prüfen.



Packstationen in U-Bahnhöfen: „Mit der München Box eine zusätzliche Möglichkeit, Pakete zu empfangen“

Beantragt hatte die Packstationen die CSU, als Vorbild sollten die so genannte Hamburg Box dienen. In der Hansestadt stehen seit 2020 an aktuell 21 U- und S-Bahnstationen die Paketstationen. Das System gilt als Alternative zu DHL, die bekanntlich auch in München eigene Packstationen betreibt. Die Post beliefert die Hamburg Box auch nicht, aber die Konkurrenz.



„Wer tagsüber nicht zu Hause ist, hätte mit der München Box eine zusätzliche Möglichkeit, Pakete zu empfangen“, sagt CSU-Chef Manuel Pretzl. Die München Box böte sich besonders für diejenigen an, die täglich den ÖPNV nutzen. Damit wäre sie eine effiziente und umweltfreundliche Bündelung von Paketzustellungen. „Wir bedauern sehr, dass die Kosten für die Standortentwicklung in den U-Bahnhöfen sehr hoch und damit unwirtschaftlich sind. Gleichwohl freuen wir uns über das Angebot der Stadtwerke München, Standorte an der Oberfläche prüfen zu wollen.“