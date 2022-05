Parkplätze im Tal sollen wegfallen: Anwohner gehen auf die Barrikaden - „Fatale Auswirkungen“

Von: Nadja Hoffmann

So soll das neue Tal in Münchens Herzen in der Zukunft aussehen. © MGK

Weniger Parkplätze, mehr Aufenthaltsqualität im Tal. Die Politik, die die Streichung von Stellplätzen beschließen soll, hadert. Die Entscheidung wird wohl vertagt.

München - Schon seit Jahren wird über Lösungen für das verkehrsgeplagte Tal diskutiert, jetzt soll alles recht schnell gehen. Im Mobilitätsausschuss des Stadtrats geht’s am Mittwoch (1. Juni) um die provisorische Umgestaltung der Straße im Herzen Münchens. Das Referat schlägt ein Maßnahmen-Paket vor, eine Etappe auf dem Weg zur Fußgängerzone, und merkt an: Gibt es einen positiven Beschluss noch im Juni, dann könnte man bis August Tatsachen schaffen. Heißt konkret: Der Wegfall von 32 Parkplätzen soll für weniger Verkehr und mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Ein strammer Zeitplan, gegen den nicht nur die Anwohner auf die Barrikaden gehen. Auch vielen Stadträten liegen die Pläne schwer im Magen.

Umgestaltung im Tal: FDP-Fraktion möchte Anwohnerparkplätze zunächst erhalten

„Die Umgestaltung des Tals sehen wir höchst kritisch“, sagt Manuel Pretzl, Vorsitzender der CSU-Fraktion. Es gebe „definitiv weiteren Beratungsbedarf“ – weil die Pläne der Verwaltung den Anwohnern Probleme brächten. Pretzl stellt vor der Sitzung klar: „Der Beschlussvorlage können wir in dieser Form keinesfalls zustimmen.“ Bauchschmerzen hat auch die FDP-Fraktion, wie deren Mitglied Fritz Roth erklärt. Die Gruppierung hat am schon einen möglichen Änderungsantrag ausgearbeitet. Kernaussage: Die Anwohnerparkplätze in der sogenannten Blauen Zone sollen so lange bleiben, bis es eine adäquate Ersatzlösung gibt.

Das fordert auch eine Bürgerinitiative von betroffenen Anwohnern. Diese befürchten, wie Sprecherin Margarethe Stadlbauer betont, „fatale Auswirkungen“ für das gesamte Viertel, sollten die Parkplatz-Streichungen „mit aller Gewalt“ umgesetzt werden. Was den Anwohnern so sauer aufstößt: Sie haben bei einem Workshop im Mai ihre Befürchtungen geäußert. Die Hoffnung, dass nach dem Austausch ein Umdenken stattfindet, „wurde gewaltig enttäuscht“.

Aktuell reiht sich Auto an Auto in der verkehrsgeplagten Straße. © Oliver Bodmer

SPD-Fraktion will Entscheidung vertagen

Die Bürgerinitiative kreidet an, dass nicht nur die Anwohner keine Parkmöglichkeiten mehr hätten. Gleiches gelte für die Patienten von 85 Ärzten im Viertel. Für sie werden Kurzpark-Möglichkeiten gefordert – von den Anwohnern wie der FDP und der CSU: „Arztpraxen müssen erreichbar bleiben, und zwar nicht nur für Menschen mit Behindertenausweis“, betont Pretzl.



Angesichts dieser Probleme sieht die SPD-Fraktion laut deren Vorsitzendem Christian Müller zu viele Fragen, „die nicht ausreichend beantwortet werden können“. Auch mit Blick auf das Gesamtkonzept für eine autofreie Altstadt, das zu erarbeiten ist, sagt Müller: „Wir müssen uns das noch mal genau anschauen.“ Deshalb wird die SPD seinen Worten nach beantragen, den Tagesordnungspunkt zu vertagen. Die Mehrheit dafür gilt dem Vernehmen nach als relativ sicher.