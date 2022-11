Hier gibt es Heiz-Hilfe für Münchner

Von: Sascha Karowski

Teilen

Viele Menschen in Deutschland haben Sorge beim Blick auf den Gasspeicher. © Arnulf Hettrich/Imago

Die Kosten für Gas explodieren, die Heizkosten treiben so manchen Münchner an die Armutsgrenze und darüber hinaus. Wir zeigen, wo es finanzielle Hilfe fürs Heizen gibt.

München - Die Bundesregierung hat bereits ein Hilfspaket geschnürt, auch die Stadt München will armen Menschen unter die Arme greifen. Im kommenden Jahr kommt daher der Wärmefonds der Stadtwerke München (SWM) über 20 Millionen Euro zur Auszahlung. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärten Bürgermeisterin Verena Dietl und Sozialreferentin Dorothee Schiwy, wer berechtigt ist und wie das Geld ausgezahlt wird.

Wer kriegt Geld?



Münchner, deren monatliches Nettoeinkommen unterhalb der aktuellen Armutsgefährdungsschwelle liegt und die keine Sozialleistungen beziehungsweise Asylbewerberleistungen beziehen, dürfen Anträge stellen. Die Armutsschwelle für einen Ein-Personen-Haushalt liegt aktuell bei 1540 Euro, für einen Zwei-Personen-Haushalt bei 2310 Euro und für eine Familie mit einem Kind unter 14 Jahren bei 2770 Euro.



Wie werden die Hilfen ausgezahlt?

Münchner können die Anträge ab Januar an verschiedenen Anlaufstellen der Freien Wohlfahrtspflege und in den städtischen Sozialbürgerhäusern stellen. Das genaue Startdatum inklusive Anlaufstellen wird noch bekannt gegeben. Antragssteller müssen aber wohl den Ausweis und einen Nachweis über ihr Einkommen vorlegen, außerdem einen Verbrauchsnachweise, in Form einer Nebenkosten- oder Verbrauchsabrechnung. Außerdem ist ein Beleg über Abschlagzahlungen mitzubringen. Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD): „Damit die Auszahlungen unbürokratisch und schnell stattfinden können, stellt die Stadt als weitere freiwillige Leistung Zuschüsse an die beteiligten Träger der Freien Wohlfahrt bereit und stockt das Personal in den Sozialbürgerhäusern auf.“



Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Wie lange gibt es das Geld?



Der Wärmefonds ist auf zwei Jahre ausgelegt und soll eine sozial ausgewogene Unterstützung einkommensschwacher Münchner Haushalte bei der Bewältigung der gestiegenen Kosten für Wärmeenergie (Heizung und Warmwasser) ermöglichen.



Wo gibt es weitere Informationen?

Auf einer in Kürze freigeschalteten Webseite werden die notwendigen Informationen künftig mehrsprachig zur Verfügung gestellt. Weiterhin wird eine Beratungshotline bei der Diakonie eingerichtet, Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD): „Wir sind stolz, dass es uns als Stadt zusammen mit den Stadtwerken und den Trägern der Freien Wohlfahrt gelungen ist, einen Schulterschluss zu erreichen, um den ärmeren Menschen finanziell zu helfen.“



Was gibt es sonst noch für Hilfen?

Bereits seit 1. Juli können alle Menschen mit München-Pass (Armutsgrenze) einen Energiekostenzuschuss beantragen. Für Ein- und Zwei-Personen-Haushalte werden bis 30. Juni 2023 bis zu 50 Euro gezahlt, für größere Haushalte 100 Euro. Auch der Härtefallfonds (100 000 Euro) bekommt je 180 000 Euro mehr in den nächsten zwei Jahren. Er greift bei der Androhung einer Strom- oder Energiesperre. Zielgruppe sind hier beispielsweise Familien mit Kindern, Behinderte oder Senioren. VON SASCHA KAROWSKI

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!