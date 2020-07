Entsetzliche Rassismus-Maßnahme am Englischen Garten? Münchner Polizei reagiert nach heftigen Vorwürfen

Die Münchner Polizei kontrolliert oft im Englischen Garten - so auch am Mittwoch.

Interne Untersuchungen

Wurde drei Männern wegen ihrer Hautfarbe der Zutritt zum Englischen Garten verweigert? Die Polizei München nimmt zu dem brisanten Vorwurf Stellung - und schildert den Ablauf.

Auf Twitter klagt ein Journalist über eine angebliche Maßnahme der Polizei München.

Drei schwarzen Männern soll der Zutritt zum Englischen Garten verweigert worden sein.

Die Polizei reagiert auf den heftigen Vorwurf - nach Befragungen und der Auswertung von Videobildern.

Update vom 23. Juli, 17.59 Uhr: Es ist ein schwerer Vorwurf, den BR-Jounalist Malcolm O. (27) gegen die Münchner Polizei erhebt: Die Beamten sollen seinem Bruder und zwei Freunden wegen ihrer dunklen Hautfarbe den Zutritt in den Englischen Garten verwehrt haben (siehe unten). Wurden die drei Personen aus dem Umfeld des in München geborenen Journalisten mit nigerianischen Wurzeln wirklich diskriminiert?

Das rassistische Rausnehmen von Schwarzen Personen &anderen nicht-weissen Menschen scheint KEIN Einzelfall, sondern mutet an bewusster Methodik an dieser Stelle zu sein. Ich kriege immer mehr solcher Nachrichten. Das ist nicht zu rechtfertigen. In keinster Weise. @PolizeiMuenchen pic.twitter.com/b8Ijq3bEZk — Malcolm Ohanwe (@MalcolmOhanwe) July 23, 2020

Nach Befragungen und Besichtigung von Videomaterial erklärt die Polizei dagegen: Die Männer hätten versucht, der Kontrolle zu entkommen. Deshalb habe man sie überprüft. Dabei seien sie aggressiv geworden und hätten der Polizei rassistisches Verhalten vorgeworfen. Es habe an dem Tag 110 Kontrollen gegeben, 90 Platzverweise wurden erteilt. Insgesamt stellten die Beamten 95 Identitäten mehrerer Nationalitäten fest. Einer der Freunde von O.s Bruder sei am Abend noch am Gärtnerplatz in Gewahrsam genommen (und wieder entlassen) worden, weil er Beamte beleidigt habe, wie Bodycams zeigten.

Harter Vorwurf gegen Polizei in München: Rassismus-Vorfall bei Kontrolle am Englischen Garten?

Update vom 23. Juli, 14.09 Uhr: Die Münchner Polizei hat die Rassismus-Vorwürfe rund um einen Einsatz im Englischen Garten vehement zurückgewiesen. „Wir nehmen diesen Vorfall jedoch sehr ernst,“ so ein Polizeisprecher. Man werde den Kontakt zu den Betroffenen, sowie zu der Person, die den Beitrag auf Twitter geteilt hatte, suchen.

Die Polizei erklärte nun zur Begründung des Platzverweises, die drei Männer hätten bei der Kontrolle am Mittwochabend versucht, diese zu umgehen und seien zum Teil aggressiv geworden. Es seien an diesem Abend 90 Platzverweise an Menschen unterschiedlichster Nationalitäten erteilt worden. Eine Häufung bestimmter Gruppen sei dabei nicht zu erkennen. Dennoch solle der Vorwurf gründlich aufgearbeitet werden.

Erstmeldung vom 23. Juli 2020

München - Rassismus-Vorwurf gegen die Münchner Polizei: auf Twitter berichtet der unter anderem für den Bayerischen Rundfunk (BR) tätige Journalist Malcolm Ohanwe von einem Vorfall, der sich am Englischen Garten zugetragen haben soll.

München: Rassismus-Vorwurf gegen Polizei - Zutritt zum Englischen Garten verweigert?

Seinem Bruder und zwei weiteren schwarzen Männern soll der Zutritt zur Parkanlage verweigert worden sein. Als Begründung habe eine Beamtin die Krawalle von Frankfurt und Stuttgart angeführt. Auch im Englischen Garten war es während des Corona-Sommers zu vereinzelten Ausschreitungen gekommen, von einem „Brennpunkt" wollte bislang jedoch niemand sprechen.

Er als weißer Kerl dürfe passieren, weil er im Gegensatz zu den drei Männer nicht ins Klientel passe.

Der Bruder des Journalisten und seine beiden Begleiter seien aufgefordert worden, den Englischen Garten für 24 Stunden zu meiden - andernfalls würden sie eingesperrt. Gegenüber dem BR berichtet Ohanwe, dass ein Passant das Vorgehen der Beamten hinterfragt und eine zweifelhafte Antwort erhalten habe: „Er als weißer Kerl dürfe passieren, weil er im Gegensatz zu den drei Männern nicht ins Klientel passe“.

Meinem Bruder mit seinen 2 Schwarzen Kumpels wurde heute von der @PolizeiMuenchen der Aufenthalt auf dem Englischen Garten verweigert. Weil es Ausschreitungen in Frankfurt, Stuttgart gegeben habe. Sie waren nur zu dritt, hatten keinerlei Alkohol & mussten dennoch Ausweise zeigen — Malcolm Ohanwe (@MalcolmOhanwe) July 22, 2020

Vorfall im Englischen Garten: Polizei München reagiert auf heftige Anschuldigung

Über Twitter hat Ohanwe die Rassismus-Vorwürfe am Dienstag (22. Juli) publik gemacht, noch am selben Abend reagierte die Münchner Polizei auf den Beitrag: „Wir nehmen solche Hinweise sehr ernst und werden den Sachverhalt umgehend prüfen. Geben Sie uns hierzu bitte etwas Zeit“.

Ohawe wurde zudem geben, weitere Informationen an die Beamten weiterzugeben.