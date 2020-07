Abzweigung verpasst? Duo „verirrt" sich im Englischen Garten - Beweis-Foto könnte Polizei interessieren

Ganz schön viel Wasser

Der Englische Garten in München gehört zu den größten Parkanlagen weltweit. Da den Überblick zu behalten, ist gar nicht so leicht ...

Mit einer Größe von 375 Hektar gehört der Englische Garten in München* zu den größten Parkanlagen weltweit.

Vor allem junge Leute nutzen den Eisbach im Sommer für einen Sprung ins kühle Nass.

Ein Duo scheint mit den Dimensionen des Parks überfordert gewesen zu sein; das entsprechende Beweis-Foto sorgt für Lacher im Netz.

München - So hat man die Isar lange nicht mehr gesehen. Infolge heftiger Regenfälle im Alpenvorland war ihr Pegel Anfang Juli stark angestiegen. Die Wasserwacht riet von unbedachten Schlauchbootfahrten ab, was einige Unbelehrbare geflissentlich ignorierten. Am Samstag (4. Juli) mussten die Retter zu einer Reihe von gefährlichen Großeinsätzen ausrücken.

München: Duo „verirrt" sich im Englischen Garten - kurioses Beweis-Foto aufgetaucht

Auch der Schwabinger Bach (der westlichste der Bäche, die den Englischen Garten durchfließen) führt aktuell ganz schön viel Wasser. Das bekam auch ein junges Duo zu spüren, das einen schönen Sommertag in der Parkanlage genießen wollte. Plötzlich standen die beiden hüfttief in der braunen Suppe - zwar in Badehose, aber mit einem rot-grauen Leihfahrrad der Deutschen Bahn.

„Wenn n‘ Kumpel sagt, er kennt ne Abkürzung“, kommentiert ein Nutzer der Social-Media-App Jodel, der zum selben Zeitpunkt ein Sonnenbad genommen und den kuriosen Anblick festgehalten hat.

+ jodles.JPG © Screenshot Jodel

Ob sich die beiden Herren tatsächlich „verlaufen“ haben, darf allerdings bezweifelt werden. Am Ufer des Baches scheinen ausreichend Sonnenanbeter zu liegen, die bei mangelnder Ortskenntnis hätten aushelfen können. Und auch Karten mit dem Wegenetz hängen im Englischen Garten immer wieder aus.

München: Duo steigt mit Leihfahrrad in den Eisbach - „schöner Rücken kann auch entzücken“

Womöglich geschah der „Ausflug" eher im Zuge jugendlichen Übermuts. Dass dafür ein Leihfahrrad herhalten musste, könnte auch die Besatzung des Polizeibusses interessiert haben, der im Fotohintergrund zu sehen ist.

Die Jodel-User haben ganz andere „Sorgen“: „Ein schöner Rücken kann auch entzücken“, kommentiert eine offensichtlich weibliche Beobachterin. Eine andere pflichtet bei: „Die haben einen muskulösen Rücken. Dürften mich beide gerne flachlegen“.