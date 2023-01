Unsere U-Bahnhöfe – unterirdisch? Die schlechtesten Noten bei Google kriegt eine Station mitten in München

Von: Sascha Karowski

Verlierer Odeonsplatz (Bild) und Aidenbachstraße: Die beiden Haltestellen haben die wenigsten Sterne erhalten. © Oliver Bodmer

Das Münchner U-Bahn-System umfasst acht Linien mit 100 Stationen bei einer Gesamtstreckenlänge von 100,8 Kilometern. Doch nicht alle Stationen kommen gut an.

Das zeigt ein Blick auf Google. Dort können Nutzer U-Bahnhöfe bewerten – und manche schneiden bei den Fahrgästen unterirdisch ab!

Google: Fahrgäste vergeben Bewertungen ähnlich wie bei Restaurants

Ähnlich wie bei Bewertungen für Restaurants oder den Tierpark gibt es eine Skala von einem bis fünf Sterne. Zum Teil stehen auch Begründungen dabei, warum Haltestellen mit entsprechenden Punkten versehen wurden. Die tz hat daraus eine Rangliste erstellt. Einzug in die Liste haben nur Bahnhöfe gefunden, für die mindestens fünfmal abgestimmt wurde.

Am zweitschlechtesten schnitt der Halt an der Aidenbachstraße ab. © Oliver Bodmer

Der Odeonsplatz ist demnach Münchens schlimmster U-Bahnhof. Bei fünf Bewertungen für die beiden Haltestellen (U3, U6, U4, U5) erreicht das Gebäude 2,6 von fünf Sternen. Am zweitschlechtesten kommt der Bau an der Aidenbachstraße (U3) mit 2,8 Sternen bei sechs Bewertungen weg. Ein Google-Nutzer ist der Auffassung, diese Haltestelle sollte man nur besuchen, wenn es unbedingt sein muss: „Hier lungern wenig Vertrauen erweckende Gestalten rum, sowohl oben bei den Bussen und in Nähe derselben als auch an Rolltreppen und im Innenbereich.“

U-Bahnhof Sendlinger Tor. © Oliver Bodmer

Den Bronze-Rang der schlimmsten Bahnhöfe erreicht die Haltestelle Sendlinger Tor, freilich auch der Baustelle geschuldet. Ein Nutzer schreibt, der Bahnhof (U3, U6, U1, U2) sei sehr unübersichtlich, ständig wechselten Übergänge, und am Wochenende komme es oft zu Sperrungen. „Umstiege sind, wenn möglich, zu vermeiden.“ Gesamtnote: 2,9 bei 21 Bewertungen.



Die schönste Station ist der U-Bahnhof Oberwiesenfeld. © Oliver Bodmer

Münchner U-Bahn-Stationen: Oberwiesenfeld schneidet am besten ab

Zur Ehrenrettung der Stationen muss man aber sagen: Teils sind die Beweggründe, einen Bahnhof mies zu bewerten, sehr subjektiv geprägt. So fiel bei einem Besucher die Note für den U-Bahnhof Odeonsplatz sehr übel aus, weil der Getränkeautomat sein Geld einbehalten hatte. „Diese Bewertung ist mir 2,25 Euro wert. Die Haltestelle wird gemessen am schwächsten Glied.“ Doch auch positive Bewertungen haben oft nur unterschwellig etwas mit Optik und Sauberkeit der U-Bahnhöfe zu tun. Eine Vier-Sterne-Bewertung für die Haltestelle Gern etwa fußt lediglich auf der Feststellung, dass sich die Station hervorragend zum Aussteigen eigne, da der Taxisgarten in der Nähe ist.



Der U-Bahnhof Arabellapark. © Oliver Bodmer

Google-Bewertungen: U-Bahnhof Oberwiesenfeld (U3) ist Münchens schönste Haltestelle

Den Google-Bewertungen zufolge ist aber nicht Gern, sondern der U-Bahnhof Oberwiesenfeld (U3) Münchens schönste Haltestelle. Sie kommt auf 4,8 Sterne bei fünf Bewertungen. Streng genommen hätte auf dem zweitbesten Platz die U-Bahn-Haltestelle Marienplatz einlaufen müssen. Die kommt auf 4,6 Prozent von fünf möglichen Punkten. Allerdings hat so mancher Zeitgenosse dort augenscheinlich nicht die Bahnsteige und das Ambiente bewertet, sondern die Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und Restaurants darüber. Anders ist es nicht zu erklären, dass ein Google-Nutzer mit einer Fünf-Sterne-Bewertung die Vorzüge des Münchner Christkindlmarkts („Lecker Essen, lecker Glühwein. Viele Geschenkestände“) lobt, der bekanntlich nachweislich nicht an den U-Bahn-Haltestellen stattfindet. Auf dem tatsächlichen zweibesten Platz müsste demnach der U-Bahnhof Arabellapark landen, der kommt auf 4,6 Sterne bei sieben Bewertungen. „Kleine, saubere U-Bahn-Station mit guter Beschilderung“, schreibt ein Google-Nutzer. Das Treppchen komplettiert die Haltestelle Kieferngarten mit 4,5 Punkten bei sechs Rezensionen. (Sascha Karowski)

Die Rangliste der Münchner U-Bahnhöfe

Die Tabelle zeigt die Google-Bewertungen. Maximal gibt es fünf Sterne. Demnach ist der U-Bahnhof Odeonsplatz am schlechtesten, der Halt Oberwiesenfeld am besten.

U-Bahnhöfe Sterne Rezension Odeonsplatz 2 65 Aidenbachstraße 2 86 Sendlinger Tor 2 921 Kolumbusplatz 3 05 Laimer Platz 3 06 Neuperlach Zentrum 3 04 St.-Quirin-Platz 3 17 Poccistraße 3 3424 Messestadt West 3 310 Garching-Hochbrück 3 45 Feldmoching 3 467 Innsbrucker Ring 3 434 Holzapfelkreuth 3 624 Thalkirchen 3 65 Therese-Giehse-Allee 3 612 Ostbahnhof 3 770 Basler Straße 3 88 Dülferstraße 3 86 Giesing 3 893 Heimeranplatz 3 871 Richard-Strauss-Straße 3 814 Silberhornstraße 3 819 Trudering 3 869 Westpark 3 85 Wettersteinplatz 3 833 Frankfurter Ring 3 999 Lehel 3 97 Nordfriedhof 3 931 Olympiazentrum 3 97 Untersbergstraße 3 911 Westfriedhof 3 914 Fröttmaning 4 010 Gern 4 020 Großhadern 4 038 Hauptbahnhof 4 0266 Mangfallplatz 4 05 Moosfeld 4 024 Scheidplatz 4 081 Dietlindenstraße 4 113 Freimann 4 147 Friedenheimer Straße 4 119 Theresienstraße 4 136 Böhmerwaldplatz 4 218 Maillingerstraße 4 214 Moosach 4 230 Neuperlach Süd 4 2301 Bonner Platz 4 325 Michaelibad 4 346 Prinzregentenplatz 4 350 Theresienwiese 4 36 Karlsplatz 4 4161 Max-Weber-Platz 4 440 Münchner Freiheit 4 4231 Rotkreuzplatz 4 45 Schwanthalerhöhe 4 417 Kieferngarten 4 56 Arabellapark 4 67 Marienplatz 4 6679 Oberwiesenfeld 4 85