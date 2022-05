Grün und nachhaltig - Neubau am Hauptbahnhof München: Wir erklären die Pläne für die Öko-Büros

Von: Sascha Karowski

An der Ecke Goethe-/Schwanthalerstraße entsteht das erste Holz-Hybrid-Haus im südlichen Bahnhofsviertel in München. © Wilmotte & Associé

An der Ecke Goethe-/Schwanthalerstraße in München entsteht das erste Holz-Hybrid-Haus im südlichen Bahnhofsviertel. Die Kommission für Stadtgestaltung beschäftigt sich am Dienstag (10. Mai) mit den Plänen. Wir erklären sie schon mal vorab.

München - Da ist Holz in da Hüttn! Am Hauptbahnhof (Ecke Goethe-/Schwanthalerstraße) entsteht ein weiterer Holz-Hybrid-Neubau in München, der erste im Bahnhofsviertel.. Aktuell befinden sich dort noch die Gebäude der ehemaligen Hotels Cristal und Dolomit. Das Projekt ist heute, Dienstag, Thema in der Kommission für Stadtgestaltung.

München: Am Hauptbahnhof entsteht ein neues Bürogebäude, das grün und nachhaltig ist

Geplant ist ein Bürogebäude mit begrünten Fassaden, Innenhöfen und einem großen Dachgarten. Das Konzept soll nachhaltig sein und mit „Mischnutzung dazu beitragen, das südliche Bahnhofsviertel ökologisch und hinsichtlich der Aufenthaltsqualität aufzuwerten“, sagt Markus Diegelmann vom Immobilienentwickler Accumulata.

Bis Anfang 2025 soll auf insgesamt knapp 14 500 Quadratmetern oberirdischer Geschossfläche ein Bürogebäude mit Raum für bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen. Die Architektur des Gebäudes besticht innen wie außen durch viel Grün. Im Atrium im Inneren des Gebäudes sollen Bäume ins erste Obergeschoss ragen.

München: Neubau am Hauptbahnhof erhält einen Dachgarten und Photovoltaikanlagen

Bepflanzte Auskragungen an der Fassade sollen nicht nur das Objekt begrünen, sondern auch das Straßenbild nachhaltig prägen. Der Dachgarten mit Pflanzen und Freiflächen soll den Nutzern außerdem Grünflächen für mehr Aufenthaltsqualität bieten. Entlang der Dachfassade des Gebäudes soll eine Photovoltaikanlage in Zukunft für grünen Strom sorgen.

Nicht nur die Mieter sollen als Gebäudenutzer profitieren, sondern auch Anwohner und Besucher des Viertels. So sind im Erdgeschoss Räume für Gastronomie, Dienstleistungen oder andere Angebote geplant.

Auf 14 Etagen sind gegenüber dem Kustermannpark Räume für Einzel- und Großraumbüros sowie Coworking Spaces geplant. © OSA Architekten

Die Kommission für Stadtgestaltung beschäftigt sich am heutigen Dienstag mit zwei weiteren Projekten. So soll an der Rosenheimer Straße 139 (Berg am Laim) ebenfalls ein neues Bürogebäude (Grafik) entstehen. Auf 14 Etagen sind gegenüber dem Kustermannpark Räume für Einzel- und Großraumbüros sowie Coworking Spaces geplant. Außerdem geht es in der Sitzung um ein Grundstück an der Dachauer Straße 92. Das Areal befindet sich in Privatbesitz und wird aktuell gewerblich genutzt. Die Eigentümer möchten den Bestand abbrechen und das Gelände baulich neu entwickeln.