Grundstücke fürs Gewerbe in München: Fotovoltaik auf dem Dach gibt künftig Punkte bei der Vergabe

Von: Sascha Karowski

In München gibt es künftig größere Chancen auf ein Gewerbegrundstück, wenn man was fürs Klima tut.

Der Klimaschutz wird bei der Vergabe von Gewerbeflächen künftig höher bewertet. Das hat der Münchner Stadtrat entschieden. Die CSU sieht das kritisch, nicht jeder habe Budget für Fotovoltaik auf dem Dach.

München - Die Vergabe von städtischen Gewerbeflächen wird sich in München künftig noch konsequenter an den Kriterien von Klimaschutz und Nachhaltigkeit orientieren. Der Wirtschaftsausschuss hat am Dienstag mehrheitlich mit den Stimmen von SPD und Grünen entschieden, bei der Vergabe Umweltschutz und ökologisches Wirtschaften mit bis zu 33 Punkten zu bewerten und den Kriterien „Arbeitsmarkt“ und „Wirtschaftskraft“ gleichzusetzen. Wer also künftig bei einem Neubau eine Fotovoltaik-Anlage oder eine begrünte Fassade einplant, erhält mehr Punkte. Alle drei Kriterien müssen aber mit mindestens zehn Punkten erfüllt sein.

München - Grünen-Stadträtin Julia Post: „Wirtschaften im Einklang mit Umwelt“

„Zukunftsfähiges Wirtschaften kann nur im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und der Umwelt funktionieren“, sagt Grünen-Stadträtin Julia Post. Der beschleunigte und ambitionierte Ausbau erneuerbarer Energien sei zu einem wichtigen Faktor in der Sicherheitspolitik geworden. „Wir müssen dieser Verantwortung im Rahmen unserer kommunalpolitischen Spielräume gerecht werden. Jede Kilowattstunde, die wir auf unseren Dächern selbst produzieren, müssen wir nicht aus fossilen Energieträgern gewinnen, deren Import nach Deutschland oft die Konten autokratischer Gewaltherrscher füllt.“

CSU-Chef Manuel Pretzl kritisierte das Vorhaben. Es gebe sicher Unternehmen, die sich mit derlei Vorhaben leicht tun würden. „Andere haben aber vielleicht gar nicht die Kapitaldecke für eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Wenn wir das so machen, fliegen manche Unternehmen dauerhaft raus bei der Vergabe.“



München - SPD-Stadträtin Simone Burger: „Wir wollen Gleichberechtigung“

Simone Burger (SPD) erwiderte, es gehe künftig nicht ausschließlich um ökologische Kriterien. „Das wird nur ein Drittel der Bewertung. Aber wir wollen die Gleichberechtigung.“ Außerdem ginge es hier um Neubauten. „Und ja, da brauchen wir zwingend Fotovoltaik auf jedem Dach.“