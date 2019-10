Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw gestorben - offene Fragen treiben Polizei um

Schlimmer Unfall am Hauptbahnhof

Bei einem schweren Unfall am Hauptbahnhof ist eine 32-jährige Radlerin ums Leben gekommen. Die Polizei will die noch offenen Fragen klären.

Update vom 10. Oktober, 12 Uhr: Da nach wie vor Unklarheiten zum Hergang des Unfalles bestehen, bittet die Verkehrspolizei um Hinweise. Sollten Passanten Bilder oder Videos gefertigt haben oder Aufnahmen von Überwachungskameras existieren, bittet die Verkehrspolizei darum, diese zur Verfügung zu stellen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

München: Lkw überrollte Radfahrerin am Hauptbahnhof - 32-Jährige nun verstorben

Update vom 6. Oktober, 16.30 Uhr: Traurige Nachrichten von der Radfahrerin, die sich bei einem Verkehrsunfall nahe dem Hauptbahnhof schwer verletzt hatte: Die 32-Jährige ist am Samstag im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei München am Sonntag mit.

Die Frau hatte am Montag einen an der Kreuzung Bahnhofsplatz/Bayerstraße einen an der Ampel stehenden Lkw überholt. In der Folge wurde die 32-Jährige von dem anfahrenden Sattelzug überrollt. Sie war unter laufenden Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus gebracht worden. Letztlich blieben die Bemühungen der Retter und Ärzte aber erfolglos.

Auch für einen 19-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät - er kam bei einem Frontalcrash auf der B11 bei Walchensee ums Leben.

Radfahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß mit Lkw schwer - Polizei mit mahnenden Worten

Update vom 2. Oktober, 16.20 Uhr: Am Montag kam es zu einem heftigen Unfall - ein Lkw überrollte eine Radfahrerin. Einen Tag später äußerte sich Polizeihauptkommissar Michael Reisch. In einem Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde, rief er zu mehr Rücksicht und Vernunft auf.

Die Radfahrerin hätte den Unfall vermeiden können, wenn sie nicht vor den Lkw gefahren wäre, erklärt Reisch darin. „Auch der Lkw-Fahrer hätte einen schweren Unfall vermeiden können, wenn er eben rechtzeitig in diesen Spiegel geschaut hätte, um zu sehen, ob da ein Radfahrer ist“, sagte der Polizeihauptkommissar.

Gestern wurde eine Radfahrerin am Hauptbahnhof von einem Lkw überrollt und schwerst verletzt.



Tragische Verkehrsunfälle können vermieden werden, wenn beide Parteien mit Fehlern anderer rechnen und aufeinander Rücksicht nehmen - Michael Reisch vom Sachgebiet #Verkehr gibt Tipps. pic.twitter.com/gbjjvgXwb1 — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2019

Unter dem Video häuften sich schnell die Kommentare. „Oder man könnte einfach dafür sorgen, dass Radwege nicht im Nichts enden, Ampelschaltung anders gemacht werden, um Rechtsabbiegeunfälle zu vermeiden“, schrieb ein User.

Schlimmer Unfall am Hauptbahnhof: Beide Seiten geben bei Grün Gas

Update vom 1. Oktober, 12.15 Uhr: Die Polizei hat jetzt Details zu dem Unfall veröffentlicht, der sich am Hauptbahnhof in München ereignet hat. Den Angaben zufolge war ein 51-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug am Bahnhofsplatz in Richtung Schillerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Bayerstraße wollte er dann am ersten von zwei Fahrstreifen nach rechts abbiegen. Eine 32-jährige Radfahrerin war in der gleichen Richtung unterwegs.

Die Frau hielt mit ihrem Rad vor der Front des Lkws und wartete auf grün. Noch während die Radfahrerin einen Fuß auf den Boden setzte, schaltete die Ampel und grün und der Sattelzug fuhr an. Die Zugmaschine stieß gegen die linke Seite des Fahrrads und schob das Rad gemeinsam mit der 32-Jährigen vor sich her. Die Radfahrerin verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte auf die Straße. Der Lkw überrollte die Frau und klemmte sie ein. Dadurch wurde die Radfahrerin lebensgefährlich verletzt. Ihr Zustand sei weiterhin äußerst kritisch, so die Polizei.

München: Großeinsatz am Hauptbahnhof - Fahrradfahrerin unter Lkw eingeklemmt

Update vom 30. September, 21.00 Uhr: Nach einem schweren Unfall nahe dem Münchner Hauptbahnhof kommt es noch immer zu Verzögerungen im Busverkehr. Wie die Feuerwehr am Montagabend mitteilte, wurde bei dem Unfall eine Fahrradfahrerin unter der Vorderachse des Lkws eingeklemmt.

Als die Polizei und die Feuerwehr eintrafen, musste die Schwerverletzte mit einem Hebekissen unter dem Fahrzeug befreit werden. Nach kurzer Versorgungszeit vor Ort wurde die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Münchner Klinik transportiert. Um den Lkw-Fahrer kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam.

Tragischer Unfall am Bahnhofplatz. Eine Fahrradfahrerin erleidet lebensgefährliche Verletzungen.

Ganzer Bericht der Feuerwehr: https://t.co/dhzoXA3Dbh#wirfuerMuenchen pic.twitter.com/XSHJuHjFDt — Feuerwehr München (@BFMuenchen) 30. September 2019

Die MVG teilte am Montagabend mit, dass einige Behinderungen im Busverkehr noch bis 21 Uhr andauern können. Betroffen sind die Linien 58, 68 und 100 im Bereich des Hauptbahnhofs.

Update Linien 58, 100: Behinderung wegen Polizeieinsatz https://t.co/q9grKkmnLp — MVGticker (@MVGticker) 30. September 2019

Erstmeldung vom 30. September: Großeinsatz am Hauptbahnhof - Tram- und Busverkehr eingestellt

München - Nach einem Verkehrsunfall nahe des Hauptbahnhofs in München kommt es aufgrund eines Feuerwehreinsatzes derzeit zu erheblichen Einschränkungen im Bus- und Tramverkehr. Der Linienweg zwischen Hauptbahnhof und Karlsplatz ist unterbrochen.

Ersten Informationen der Polizei zufolge ist es am Bahnhofsvorplatz zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer gekommen. Der Fahrradfahrer wurde dabei ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt.

München: Unfall am Hauptbahnhof - Großräumige Absperrung

Damit sich während der Unfallaufnahme kein Stau bildet, ist der Bereich derzeit großräumig abgesperrt.

Sämtliche Personen werden gebeten, in diesem Bereich auf U- und S-Bahnen auszuweichen sowie auf Lautsprecherdurchsagen zu achten. Die Polizei gibt bekannt, wenn die Maßnahmen beendet sind.

Video: Unfall am Hauptbahnhof München - Großräumige Absperrung

Bis alle Sperren aufgehoben sind, kann es laut Feuerwehr bis 20.30 Uhr dauern.

