Frau auf Gleise geschubst: Versuchtes Tötungsdelikt am Hauptbahnhof München – Zeugen verfolgen Täter

Von: Felix Herz

Teilen

Am Münchner Hauptbahnhof wurde eine Frau auf die Gleise geschubst. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Ein versuchtes Tötungsdelikt am Münchner Hauptbahnhof ging nochmal glimpflich aus: Eine Frau wurde auf die Gleise geschubst, die S-Bahn konnte aber bremsen.

München – Am Donnerstagabend, 9. Juni, ereignete sich ein erschreckender Vorfall am Hauptbahnhof in München. Laut Pressebericht der Polizei befand sich eine 63-jährige Frau mit Wohnsitz in München am Bahnsteig eines S-Bahn-Gleises. Plötzlich wurde sie von hinten in den Rücken gestoßen, sodass sie in das Gleisbett fiel.

Hauptbahnhof München: Versuchtes Tötungsdelikt geht glimpflich aus

Bei dem Sturz verletzte sich die Frau leicht. Glücklicherweise wurde Passanten, die sich ebenfalls auf dem Bahnsteig befanden, auf den Vorfall aufmerksam. Mit verzweifelten Gesten machten sie den Zugführer einer herannahenden S-Bahn auf die Notsituation aufmerksam. Dieser reagierte schnell und leitete laut Polizei eine Notbremsung ein. 15 Meter vor der Frau, die sich zwischenzeitlich in den Schutzraum unter der Bahnsteigkante hatte begeben können, kam der Zug zum Stehen.

Weitere Zeugen halfen der Dame anschließend aus dem Gleisbett heraus und wieder hoch auf den Bahnsteig. Dort wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt. Später konnte die 63-Jährige auch wieder nach Hause gehen.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Versuchter Mord: Zeugen verfolgen Täter

Weitere Personen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls am Bahnsteig befanden, nahmen die Verfolgung des flüchtenden Täters – einem 26-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland – auf. Sie alarmierten die Polizei, die den Mann widerstandslos im Zwischengeschoss festnehmen konnte.

Laut Pressemitteilung der Polizei stellte sich im Rahmen der ersten Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei heraus, dass der 26-Jährige zuvor auch einen Hund am Bahnsteig getreten hatte. Das Kommissariat 11 hat nun die Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. „Der Tatverdächtige wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung de rFrage, ob ein Haft- oder Unterbringungsbefehl erlassen wird, vorgeführt“, schreibt die Polizei.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet: (0 89) 9 10 0. (fhz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.