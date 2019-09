Fußballfans sitzen vor Lokal, als rivalisierende Anhänger eintreffen - heftige Schlägerei beginnt

Eine Massenschlägerei sorgte in München für einen Großeinsatz der Polizei (Symbolbild).

Polizei nennt neue Details

von Melissa Ludstock

Eine Massenschlägerei hat in München für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Nun wurde bestätigt, dass es sich bei den Beteiligten um Fußballfans handelte.

Update 18.10 Uhr: Bei der Massenschlägerei vor einem Lokal in München sollen den Ermittlern der Polizei zufolge Fußballfans dreier Vereine aufeinander losgegangen sein. Anhänger des FC Bayern München und des FC Carl Zeiss Jena hätten sich an der Gaststätte aufgehalten, als rivalisierende Fans des TSV 1860 München dazukamen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Ein Mann sei vorläufig festgenommen worden.

Der BR vermeldet, dass die Auseinandersetzung über das Internet verabredet worden war. Zunächst wollte die Polizei dies nicht bestätigen. „Geplant oder nicht geplant muss ermittelt werden“, hieß es hierzu am Samstagabend.

TSV 1860, FC Bayern und Carl Zeiss Jena: Fans dreier Fußballfans prügeln sich in München

In sozialen Netzwerken seien zahlreiche Videos im Umlauf, die den Vorfall dokumentieren. Teilweise seien die Schläger in den Farben ihres Vereins gekleidet gewesen und hätten eindeutige Parolen gerufen.

Beim Drittligaspiel der Löwen gegen Jena im Grünwalder Stadion am Samstagnachmittag blieben weitere Auseinandersetzungen aus.

München: Massenschlägerei - offenbar Fußballfans beteiligt

Update 13.20 Uhr: Die Massenschlägerei im Westend hat Spuren hinterlassen. So wurde der Außenbereich des Lokals in der Parkstraße verwüstet. Wie die dpa nun berichtet, könnte es sich nach Angaben der Polizei um eine Schlägerei von rivalisierenden Fans der Fußballclubs 1860 München und Carl Zeiss Jena gehandelt haben. Ein entsprechender Verdacht werde nun geprüft. Eine Gruppe von Menschen sei auf eine andere Gruppe „überfallartig“ losgegangen, sagte ein Sprecher der Polizei München.

Anpfiff ist heute um 14.15 Uhr im Grünwalder Stadion. Die Polizei erwartet laut einem Sprecher eine „sehr aufgeheizte Stimmung“.

Erstmeldung: Massenschlägerei: Bis zu 100 Menschen gehen aufeinander los - waren es Fußballfans?

München - Eine Massenschlägerei führte am Freitagabend gegen 23 Uhr zu einem Großeinsatz der Polizei im Westend. In der Parkstraße waren mehrere Menschen an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt, wie die Polizei München auf Rückfrage bestätigt. Im Außenbereich eines Lokals sei eine Gruppe Menschen auf eine weitere Gruppe losgegangen.

Möglicherweise Fußballfans - Massenschlägerei in München sorgt für Großeinsatz der Polizei

Laut Zeugen sollen Fußballparolen gesungen worden sein, so der Sprecher weiter. Der BR berichtet zudem von Zeugen, die in den Parolen einen Bezug zum TSV 1860 München erkannt hätten. Die Löwen spielen am Nachmittag gegen Carl Zeiss Jena.

Wie es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Es sei zu früh, um Informationen über die Motivlage der Auseinandersetzung zu geben. Es deute laut Polizei-Sprecher allerdings „vieles daraufhin, dass es eine zielgerichtete Auseinandersetzung war“. Es könnte demnach sein, dass sich die Beteiligten kannten. Die Ermittlungen laufen aktuell, es werde mehreren Ansätzen nachgegangen.

Massenschlägerei in München: Fußballfans gehen aufeinander los - bis zu 100 Menschen beteiligt

Zwischen 50 und 100 Menschen sollen an der Massenschlägerei beteiligt gewesen sein. Allerdings würden die Aussagen von Zeugen auseinander gehen. Aktuell ist noch nicht bestätigt, wie viele Personen tatsächlich an der Schlägerei beteiligt waren.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Im Anschluss an die Schlägerei flüchteten die Beteiligten, eine Person konnte festgenommen werden. Ein Beteiligter erlitt laut Polizei eine Platzwunde am Kopf.

Immer wieder kommt es zwischen Fußballfans in München zu Auseinandersetzungen. Für großes Aufsehen sorgte eine Schlägerei im März im Vorfels des Bundesligaspiels des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Nach einem Angriff von Fußball-Fans auf einen Mann in der U-Bahn, konnte die Polizei Tatverdächtige ermitteln.