Unternehmer streicht drei Karstadt-Kaufhof-Filialen in München - „Schlag ins Gesicht" lässt Fraktionschef zürnen

Wird Ende Oktober 2020 schließen: Die Galeria-Filiale am Stachus in München konnte nicht gerettet werden.

Holt Stadt zum Gegenschlag aus?

Nach dem finalen Aus der Stachus-Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof ärgern sich Münchner Politiker über den Unternehmer und Karstadt-Eigentümer René Benko. Sie fordern Konsequenzen!

Das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof wird drei Filialen in München schließen.

Die Verhandlungen über die Mietverträge waren dem Vernehmen nach „knallhart“.

OB Dieter Reiter (SPD) zieht ein bitteres Fazit - Holt die Stadt nun zum Gegenschlag aus?

München - Der Schock über die Enttäuschung mit Galeria Karstadt Kaufhof sitzt in München tief. Wie berichtet waren die Verhandlungen zwischen Kaufhof und dem Immobilieneigentümer (der Unternehmerfamilie Zechbauer) gescheitert. Knackpunkt war die Laufzeit eines neuen Mietvertrags: Während René Benko auf vergünstigte Mieten für mindestens vier Jahre bestanden habe, sei der Immobilieneigentümer und Hauptvermieter maximal bereit gewesen, einer Verlängerung um 1,5 Jahre zuzustimmen.

Ein Vermittlungsversuch von OB Dieter Reiter (SPD) scheiterte. „Den von mir daraufhin eingebrachten Kompromissvorschlag – Verlängerung der Laufzeit auf 2,5 Jahre – hätte zwar der Eigentümer, Herr Zechbauer akzeptiert, dieser wurde aber von Herrn Benko für Galeria Karstadt Kaufhof, mit dem Hinweis auf wirtschaftliche Zwänge, abgelehnt“, so der OB. Die Folge: Zum Ende dieses Monats wird der Mietvertrag gekündigt. Drei Monate beträgt die Kündigungsfrist. Ende Oktober werden die Angestellten wohl ihren Job verlieren.

Karstadt-Filialen in München schließen - Gegenschlag bei der Alten Akademie?

Mitte Juni hatte der angeschlagene Konzern die Schließung von 62 Filialen in ganz Deutschland angekündigt. In München* sollen drei Filialen mit 350 Mitarbeitern schließen: Neben der Filiale am Stachus trifft es den Karstadt am Nordbad und den im Olympia-Einkaufszentrum. Ebenfalls auf der Streichliste: die Karstadt-Sports-Filiale am Karlstor.

+ Nach dem Aus für Galeria am Stachus soll die Stadt bei der Alten Akademie handeln. © Marcus Schlaf

Die Fraktion ÖDP/Freie Wähler verlangt nun nach einem Gegenschlag. In einem Antrag heißt es: Wem das Schicksal und die Existenzen der Arbeitnehmer egal sei, der solle der Innenstadt nicht seinen Stempel aufdrücken und eines der prägnantesten Bauwerke profitgierig entwickeln dürfen. Hintergrund ist die Alte Akademie, die im Erbbaurecht an Benkos Firma Signa vergeben wurde. ÖDP und Freie Wähler verlangen, das Erbbaurecht aufzukündigen. Fraktionschef Tobias Ruff sagt: „Wir müssen gemeinsam Politik für die Münchner machen und nicht für die Investoren. Dabei müssen wir alle Mittel ausschöpfen, die uns zur Verfügung stehen. Es ist ein Schlag ins Gesicht der Angestellten, wenn die Stadt Geschäfte mit dem Investor macht, als wäre die Causa Kaufhof nie passiert.“

Ursprungsartikel:

Michael Zechbauer zieht ein ernüchterndes Fazit der langwierigen Gespräche zur Rettung der Galeria-Filiale am Stachus. „Die Verhandlungen sind brachial gescheitert.“ Zechbauer ist der Hauptvermieter der Immobilie, tagelang hatte er mit den Kaufhof-Bossen um eine Einigung gerungen. Doch am Ende steht nun die Erkenntnis: „Es gab nicht mal ansatzweise eine Lösung.“

Zu weit lagen die Vorstellungen auseinander. Der Knackpunkt war die Laufzeit eines neuen Mietvertrags: Während Galeria Karstadt Kaufhof auf vergünstigten Mieten für mindestens vier Jahre bestanden habe, sei der Immobilieneigentümer und Hauptvermieter maximal bereit gewesen, einer Verlängerung um 1,5 Jahre zuzustimmen.

Ein Vermittlungsversuch von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) scheiterte. „Den von mir daraufhin eingebrachten Kompromissvorschlag – Verlängerung der Laufzeit auf 2,5 Jahre – hätte zwar der Eigentümer, Herr Zechbauer akzeptiert, dieser wurde aber von Herrn Benko für Galeria Karstadt Kaufhof, mit dem Hinweis auf wirtschaftliche Zwänge, abgelehnt“, sagte der OB Dienstagabend.

Kaufhof-Aus am Stachus/München: „Ich persönlich finde das geschmacklos“

Zechbauer erklärt: „Mehr ging nicht, wegen der hohen Verluste.“ Sogar Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hätte seine Hilfsbereitschaft für einen Erhalt des Kaufhof am Stachus signalisiert, erzählt Zechbauer.

Doch die Kaufhof-Manager blieben hart. Die Konsequenz: Zum Ende dieses Monats wird der Mietvertrag gekündigt, sagt Zechbauer. Drei Monate beträgt die Kündigungsfrist. Zum Ende Oktober werden die Kaufhof-Angestellten voraussichtlich also ihren Job verlieren. Und die Stadt München* ein Stück ihrer Tradition. Kaufhof/Karstadt-Betriebsrat Markus Niklas hatte kürzlich noch seine Hoffnung für den Erhalt des Standorts ausgedrückt. Sie hatte sich auf einen möglichen Mieterlass gegründet – nach dem Beispiel anderer Städte wie Nürnberg*.

„Extrem bedauerlich und vor allem unnötig“, findet Zechbauer das Verhandlungsergebnis. Und findet deutliche Worte gegenüber Galeria Kaufhof Karstadt: „Rein strategisch“ sei deren Taktik gewesen, „knallhart“ das Vorgehen. „Ich persönlich finde das geschmacklos“, sagt Zechbauer.

München: Die lange Streichliste für Galeria Karstadt Kaufhof

Mitte Juni hatte der angeschlagene Konzern die Schließung von insgesamt 62 Filialen in ganz Deutschland angekündigt. Mittlerweile konnten durch erhebliche Mietnachlässe zwölf Filialen gerettet werden, darunter zwei in Nürnberg. In München sollen drei Filialen mit insgesamt 350 Mitarbeitern schließen: Neben der Galeria-Filiale am Stachus trifft es den Karstadt am Nordbad und den im Olympia-Einkaufszentrum. Ebenfalls auf der Streichliste: die Karstadt-Sports-Filiale am Karlstor.

Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte in den vergangenen Tagen mit den verschiedenen Immobilieneigentümern von Galeria Karstadt Kaufhof Filialen in München gesprochen, bei denen die Schließung der Häuser noch nicht final feststand. Besonders am Stachus sind die Eigentumsverhältnisse kompliziert, ein Teil der Fläche gehört den Stadtwerken. „Ich stand seit Wochen in engem Kontakt mit den verschiedenen Beteiligten, um eine Schließung der Filiale am Stachus doch noch abzuwenden, zuletzt heute Nachmittag“, sagte Reiter Dienstagabend.

Kaufhof-Aus in München: OB-Reiter zieht bitteres Fazit

Dabei hatte er enorme finanzielle Zugeständnisse, bis hin zum Mietverzicht, angeboten. „Für die Flächen, die im Eigentum der Stadtwerke sind und über eine dritte Firma an Herrn Zechbauer und über diesen an Galeria Karstadt Kaufhof vermietet werden, habe ich zugesagt, mich für eine nennenswerte Mietreduzierung bis hin zu einem vollständigen Mietverzicht in Millionenhöhe einzusetzen. Dennoch kann nach heutigem Stand die Schließung der Filiale am Stachus wohl leider nicht verhindert werden.“

Reiters bitteres Fazit: Er müsse „leider feststellen, dass das Schicksal der Mitarbeiter bei den wirtschaftlichen Überlegungen der betreffenden Unternehmer am Ende keine Rolle gespielt hat. Das ist bitter für die Beschäftigten, die nun vor der unmittelbaren Kündigung oder dem Wechsel in eine Transfergesellschaft stehen.“

Einen kleinen Erfolg kann Reiter dennoch verbuchen. Die Karstadt-Filiale an der Münchner Freiheit ist demnach vor einer Schließung bewahrt worden, die Filiale war kurzzeitig ebenfalls bedroht – noch vor Veröffentlichung der Streichliste Mitte Juni.

