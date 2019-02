Brand in Mehrfamilienhaus - mehrere Verletzte

Mehrere Verletzte hat es bei einem Brand am Donnerstag in München gegeben (Symbolbild).

Hoher Schaden

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus hat es am Nachmittag mehrere Verletzte gegeben. Der Schaden ist beträchtlich.

Zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Ludwigsvorstadt ist es am Donnerstag gegen 15.15 Uhr gekommen. Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle eine starke Rauchentwicklung aus dem Eingangsbereich eines Wohnhauses in der Adlzreiterstraße. Als die Rettungskräfte an der Einsatzstelle eintrafen, hielten sich Menschen im Haus auf und schrien um Hilfe.

Der Einsatzleiter schickte sofort mehrere Atemschutztrupps in das Gebäude um den Brand zu löschen. Zeitgleich wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, um insgesamt fünf Personen aus verschiedenen Etagen zu retten. Zwei Bewohner wurden vom Rettungsdienst in Münchner Kliniken transportiert. Das Feuer, welches im Treppenhaus ausgebrochen war, konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden.

Anschließend wurde es mit einem Hochleistungslüfter entraucht und die restlichen Wohnungen kontrolliert. Der entstandene Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lesen Sie auch:

Schießerei mit zwei Toten hält München in Atem: So kam es zu der schrecklichen Bluttat

Großeinsatz am Münchner Mariahilfplatz! Die Polizei bestätigt zwei Tote. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei ist vor Ort. Der News-Ticker.