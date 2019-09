Aufnahme zeigt dramatischen Moment an Haltestelle Isartor: Mann (24) stürzt aufs Gleis

S-Bahn rauscht heran

von Jennifer Lanzinger schließen

Ein 23-Jähriger stürzte am frühen Samstagmorgen ins Gleis der Haltestelle Isartor. Zwei unbekannte Frauen stoppten die S-Bahn und retteten ihm damit das Leben.

München - Glück im Unglück hatte wohl ein 23-Jähriger aus der Schweiz. Der junge Mann stürzte am frühen Morgen ins Gleisbett. Wie die Bundespolizei München am Samstag erklärt, wollte der junge Mann gegen 7 Uhr am Haltepunkt Isartor Richtung Rolltreppe gehen. Auf seinem Weg schwenkte der Mann jedoch nach rechts, er stürzte an der Kante bäuchlings ins Gleisbett.

München: 23-Jähriger stürzt am Isartor ins Gleisbett - Frauen reagieren goldrichtig

Eine bislang unbekannte Frau wurde auf den Vorfall aufmerksam, sie versuchte vom Bahnsteig aus sofort, sich um den nicht ansprechbaren Mann zu kümmern. Wie die Polizei jedoch erklärt, hatten sich andere Reisende, welche die Situation laut Videoaufzeichnung ebenfalls bemerkten, einfach vom Unglücksort entfernt.

Als eine S-Bahn vom Tunnel in die Haltestation einfuhr, versuchte die noch unbekannte Frau mit ausgebreiteten Armen den Triebfahrzeugführer vor dem Mann im Gleis zu warnen. Eine weitere, nun hinzugekommene Frau, gibt mit der Hand ebenfalls ein Notsignal. Die beiden Frauen reagierten offenbar im richtigen Moment, die S-Bahn kommt etwa 30 Meter vor dem Verunglückten zum Stehen. Der 23-jährige Schweizer wird anschließend von Rettungskräften geborgen und verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Rettung in letzter Sekunde: Mann stürzt in München ins Gleis

Wie die Münchner Bundespolizei in einem Statement dann erklärt, kann eine richtige Reaktion in solch einem Moment Leben retten. Demnach könne ein Arm in Richtung eines herannahenden Zuges „im Kreis geschwungen“ werden.

„Aber Vorsicht! Das „Kreissignal“, das gegeben wird, wenn ein Zug oder eine Rangierfahrt sofort zum Halten gebracht werden muss, gilt nur im Notfall. Wer wissentlich ein falsches Notzeichen vortäuscht, macht sich strafbar“, warnt die Bundespolizei jedoch vor Missbrauch des Signals.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits am Freitag an der Donnersbergerbrücke. Eine 18 Jahre alte Frau wehrt sich nach einem eskalierenden Streit, sie schubst einen 21-Jährigen ins Gleis. Ein tragischer Unfall ereignete sich in Bogenhausen. Ein Führerschein-Neuling hat in Bogenhausen auf fahrlässige Weise mit seinem Auto einen schlimmen Unfall verursacht. Eine 50-jährige Radlfahrerin wurde erfasst.