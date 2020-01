Am Marienplatz: Mann schlägt erst Frau ins Gesicht - in der S-Bahn findet er seine nächsten Opfer

Ein Mann beleidigt, bedroht und beschimpft Passanten am Marienplatz.

Gewaltorgie mitten in München

Am Marienplatz holte ein Mann aus und schlug einer Senioren mitten ins Gesicht. Danach versuchte er es bei weiteren Passanten und Polizisten.

Ein 42-Jähriger hat an der Bahnstation Marienplatz am Sonntagmittag, 12. Januar, Passanten beleidigt, bedroht und beschimpft.

Einer 87-Jährigen schlug der Obdachlose sogar ins Gesicht.

Für die Bundespolizei München war der Mann kein Unbekannter.

München/Marienplatz - Eigentlich wollte sich die 87-Jährige Seniorin auf der Wartebank am Bahnsteig nur ausruhen, doch ein 42-Jähriger schlug ihr einfach ins Gesicht, das meldet die Bundespolizei München. Danach griff der Mann weitere Menschen an, bis er von den Beamten gefasst wurde.

Marienplatz: Obdachloser haut zu und trifft Seniorin mitten ins Gesicht

Laut Bundespolizei München schlug der Mann die Seniorin völlig unvermittelt. Die 87-Jährige hatte zuvor keinerlei Kontakt mit dem Russen. Doch nicht genug - der 42-Jährige soll die Frau auch noch beleidigt haben.

Kurz darauf fuhr auf dem Bahngleis am Marienplatz eine S-Bahn Richtung Mammendorf ein, die eine 44-jährige Münchnerin aus Sendling nehmen wollte. Doch derObdachlose schubste die Frau an der Türe zurück auf den Bahnsteig und beleidigte auch die 44-Jährige, danach stieg er in die S-Bahn.

In der Bahn belästigte der Mann eine 41-Jährige aus Unterhaching. Laut Polizei hob er die Hand und versuchte auch auf die Frau einzuschlagen. Sie konnte jedoch ausweichen, das hinderte ihn aber nicht daran auch ihr Beleidigungen an den Kopf zu werfen. Die 44-Jährige Münchner zog daraufhin die Notbremse und alarmierte somit die Bundespoli zei.

Der randalierende Mann am S-Bahnhof Marienplatz ist der Polizei durchaus bekannt

Am Treppenabgang zur U-Bahn umzingelten weitere Fahrgäste den Mann und übergaben ihn dann der Polizei. Während die Po lizei ihn festhielt schrie der Obdachlose andere Passanten an und beledigte und bedrohte sie. Danach stellte er sich vor einen Polizisten, ballte die Fäuste und schlug zweimal zu. Der Beamte konnte jedoch ausweichen und überwältigte den Russen.

Gegen den Obdachlosen wird jetzt wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Widerstand sowie Tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, meldet die Bundespolizei. Seit 2003 war der der Russe immer wieder auffällig geworden, in Haft gesessen und auch in psychologischen Einrichtungen untergebracht worden.

