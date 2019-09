Massenschlägerei: Bis zu 100 Menschen gehen aufeinander los - waren es Fußballfans?

Eine Massenschlägerei von vermutlich Fußballfans sorgte in München für einen Großeinsatz der Polizei. (Symbolbild)

Großeinsatz der Polizei

von Melissa Ludstock schließen

Eine Massenschlägerei hat in München für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Berichte von Zeugen legen nahe, dass es sich um Fußballfans handeln könnte.

München - Eine Massenschlägerei führte am Freitagabend gegen 23 Uhr zu einem Großeinsatz der Polizei im Westend. In der Parkstraße waren mehrere Menschen an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt, wie die Polizei München auf Rückfrage bestätigt. Im Außenbereich eines Lokals sei eine Gruppe Menschen auf eine weitere Gruppe losgegangen.

Möglicherweise Fußballfans - Massenschlägerei in München sorgt für Großeinsatz der Polizei

Laut Zeugen sollen Fußballparolen gesungen worden sein, so der Sprecher weiter. Der BR berichtet zudem von Zeugen, die in den Parolen einen Bezug zum TSV 1860 München erkannt hätten. Die Löwen spielen am Nachmittag gegen Carl Zeiss Jena.

Wie es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Es sei zu früh, um Informationen über die Motivlage der Auseinandersetzung zu geben. Es deute laut Polizei-Sprecher allerdings „vieles daraufhin, dass es eine zielgerichtete Auseinandersetzung war“. Es könnte demnach sein, dass sich die Beteiligten kannten. Die Ermittlungen laufen aktuell, es werde mehreren Ansätzen nachgegangen.

Massenschlägerei in München: Fußballfans gehen aufeinander los - bis zu 100 Menschen beteiligt

Zwischen 50 und 100 Menschen sollen an der Massenschlägerei beteiligt gewesen sein. Allerdings würden die Aussagen von Zeugen auseinander gehen. Aktuell ist noch nicht bestätigt, wie viele Personen tatsächlich an der Schlägerei beteiligt waren.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Im Anschluss an die Schlägerei flüchteten die Beteiligten, eine Person konnte festgenommen werden. Ein Beteiligter erlitt laut Polizei eine Platzwunde am Kopf.

Immer wieder kommt es zwischen Fußballfans in München zu Auseinandersetzungen. Für großes Aufsehen sorgte eine Schlägerei im März im Vorfels des Bundesligaspiels des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Nach einem Angriff von Fußball-Fans auf einen Mann in der U-Bahn, konnte die Polizei Tatverdächtige ermitteln.