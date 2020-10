Wiesn-Wirt einigt sich mit Versicherung - Vergleichssumme wohl in Millionenhöhe

Verluste aus dem Lockdown

von Andreas Thieme schließen

Der Münchner Oktoberfest-Wirt Christian Schottenhamel ist sauer auf seine Versicherung. Die will für den Schaden durch den Corona-Lockdown nicht aufkommen. Nun die Einigung.

Dem Münchner Wirt Christian Schottenhamel ist während des Lockdowns ein enormer Schaden entstanden.

Die Versicherung sollte eigentlich die Ausfälle übernehmen - stellt sich aber quer.

Nun wurde in dem Fall ein Vergleich geschlossen.

Update vom 21. Oktober: Er hätte vor Gericht wohl gewonnen – doch im Rechtsstreit mit der Allianz hat Christian Schottenhamel (57) seine Klage zurückgezogen. „Es gibt eine außergerichtliche Einigung“, sagt Benjamin Kuttenkeuler, Sprecher am Landgericht.

Münchner Wirt froh über die Einigung mit der Versicherung

Ursprünglich hatte Schottenhamel die Allianz auf 1,134 Millionen Euro verklagt, weil die Versicherung seinen Schaden vom Lockdown am Nockherberg nicht zahlen wollte – „ein riesiger Vertrauensbruch“. Bei der Allianz werde „leider jede Möglichkeit gesucht, um sich aus der Verantwortung zu stehlen“, sagte Schottenhamel zum Prozessauftakt im September. Und kündigte an, er wolle ein Urteil erstreiten – auch, weil es ihm „um die ganze Branche“ gehe.

Nun die Kehrtwende. „Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis und freuen uns, dass wir eine Einigung erzielt haben“, sagt der Wirt zur tz. Über die Höhe der Einigung dürfe er nicht sprechen. Grund: „Ich habe eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben.“

Dem Vernehmen nach dürfte die Summe, die Schottenhamel von der Allianz erhält, aber an der Millionen-Grenze liegen. Denn der Schaden, den er gerichtlich eingefordert hatte, wird in Tagespauschalen berechnet, anhand derer sich auch der Streitwert vor dem Landgericht bemisst. Mit weniger als den geforderten 1,1 Millionen Euro wird sich der Wirt kaum zufriedengeben – zumal ihm auch die Einnahmen vom Starkbierfest fehlen.

Münchner Wirte sind vor Gericht erfolgreich mit ihren Klagen

Das Gericht hatte bereits angedeutet, dass den Forderungen Schottenhamels wohl „nichts entgegensteht“. Auch Christian Vogler vom Augustinerkeller hatte seine Klage bereits gewonnen. Schottenhamel hatte ebenfalls beste Chancen, einigte sich nun aber – wohl, um weitere Instanzen zu umgehen.

Thomas Geppert vom Hotel- und Gaststättenverband: „Man kann jeden Wirt verstehen, der lieber einen Vergleich schließt, um das Geld direkt zu haben. Das gilt umso mehr, als sich die Lage unserer Branche derzeit ja wieder zuspitzt.“

Erstmeldung vom 24. September 2020

München - Es sei ein „riesiger Vertrauensbruch“, sagt Christian Schottenhamel (57). „Natürlich bin ich sehr enttäuscht.“ Denn gerade auf die Allianz hatte der Wiesn-Wirt gezählt: Dort hatte er eine Versicherung für den Fall abgeschlossen, dass er seinen Betrieb am Nockherberg einmal schließen muss. In der Corona*-Krise war dieser Fall nun eingetreten – doch die Allianz weigert sich, den Schaden zu begleichen. Deshalb hat Schottenhamel geklagt – und fordert insgesamt 1,1 Millionen Euro.

Münchner Gastronom leidet unter dem Schaden, den der Lockdown brachte

Wie bei anderen Münchner Wirten auch mussten die Lokale von Mitte März bis Mitte Mai geschlossen bleiben. „Dadurch sind viele Kosten entstanden, aber bei uns ist ja auch noch das Starkbierfest ausgefallen“, sagt Schottenhamel. Rund 70.000 Gäste durften in der Festzeit nicht am Nockherberg feiern. „Allein 36.000 Liter Bier mussten wir vernichten.“ Auf dem Schaden will er nicht sitzen bleiben.

Vor kurzem hieß es noch das Schottenhammels Kollege vom Nockherberg das Wiesn-Zelt „Bräurosl“ übernehmen wird.

Doch die Allianz sieht sich nicht in der Pflicht. Die Versicherung argumentiert, dass Corona* nicht Teil der Police war. Der Versicherungsschutz gelte demnach nur für Krankheiten und Erreger, die im Vertrag auch ausdrücklich genannt wurden. Das Problem: Covid-19 wird dort natürlich noch nicht aufgeführt. Und: Die Versicherungsbedingungen seien teils widersprüchlich, so das Gericht.

So steht es um die Bars und Restaurants in Bayern (Video)

Münchner Oktoberfest-Gastronom sauer: Versicherung stellt sich im Prozess quer

„Ich wollte mich bei der Allianz absichern. Leider wird dort jetzt jede Möglichkeit gesucht, um sich aus der Verantwortung zu stehlen“, sagt Schottenhamel. Denn die Versicherung hat im Prozess, der vergangene Woche begann, auch bestritten, dass die Corona-Zwangsschließungen rechtmäßig waren – und dass der Nockherberg tatsächlich geschlossen war. Aus Sicht des Gerichts ein Ablenkungsmanöver: „Bestreiten ins Blaue hi­nein ist nicht zulässig“, sagte Richterin Susanne Laufenberg. Schottenhamel ergänzt: „Ich kann belegen, dass alle rund 100 Mitarbeiter, inklusive der Köche, in Kurzarbeit waren.“

Er habe große Hoffnung, „dass das Urteil positiv für uns ausfällt“. Es gehe ihm auch um die ganze Branche: Einige Wirte mussten aufgeben, andere kämpfen bis heute mit den Folgen des Lockdowns. „Wir ziehen das durch bis zum Schluss“, verspricht Schottenhamel. Das Gericht hat bereits angedeutet, dass dem Anspruch des Wirtes wohl „nichts entgegensteht“. Am 20. Oktober soll das Urteil fallen. (thi) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Die aktuellen Nachrichten zum Corona-Geschehen in München finden Sie in unserem News-Ticker*.