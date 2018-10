Fischer ziehen wieder durch den Nymphenburger Kanal - was viele über das Gewässer nicht wissen

Alljährliche Bachauskehr

Alle Jahre wieder: Mit ihren Keschern sind zahlreiche Fischer am Samstag wieder durch den Nymphenburger Kanal gezogen.

München - Knietief stehen die Männer im Wasser, die Kescher fest in der Hand, den Blick auf die Karpfen und Barsche gerichtet, die sich zu Hunderten im Wasser tummeln. Die Männer mit den Keschern sind Mitglieder im Fischereiverein Odelzhausen. Jedes Jahr lässt die Bayerische Schlösserverwaltung den Nymphenburger Kanal abfischen.

Die Fischer helfen beim Ramadama – so war’s auch diesen Samstag. Hier, wo früher der König wohnte, geht’s jetzt ganz bodenständig-ländlich zur Sache. Im Zuge der Bachauskehr, wie das Ganze offiziell heißt, lassen die Schlossherren jedes Jahr im Oktober etwa drei Viertel des Wassers ab. Bis zu zwei Wochen bleibt der Pegel so niedrig, damit Arbeiter den Kanal wieder hübsch machen können. Zunächst müssen aber die Fische raus.

Warum sich die Fische hier wohlfühlen

Denn was viele nicht wissen: Der Nymphenburger Kanal ist ein qualitativ hochwertiges Gewässer, viele Fischarten fühlen sich hier pudelwohl. Wenn sich die fettgefressenen Karpfen an der Oberfläche zeigen, versetzen sie so manchen Spaziergänger in Staunen. Die abgefischten Tiere bietet der Odelzhausener Verein zum Verkauf an. Darum versammeln sich schon in den Morgenstunden Leute aus München und der Region, um den fangfrischen Fisch zu ergattern. Erst wenn die Kunden sich für ein Exemplar entschieden haben, schlachten Fachleute das Tier.

Die Fische bekommen das übrigens nicht mit, denn beim sogenannten Elektrofischen bekommen sie einen Schock, der sie betäubt. Jene Fische, für die sich kein Käufer findet, setzen die Fischer in anderen Gewässern wieder aus.

