Brand im Rosental - Bewohner berichtet von schockierenden Details: „Das hätte ganz schön schief gehen können“

Ursache noch unklar

Nach dem Großbrand in einem Mietshaus im Rosental spricht nun ein Bewohner. Der 25-Jährige nennt schockierende Details aus der Nacht und meint: „Das hätte ganz schön schief gehen können“.

München - Feuer-Schock in der Altstadt: Lichterloh stand der erste Stock des Mietshauses im Rosental 9 am Viktualienmarkt schon in Flammen, als die Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag gegen 3.30 Uhr anrückte. Die Einwohner des siebenstöckigen Mehrparteienhauses mussten zum Teil mit der Drehleiter aus den Wohnungen geholt werden, sieben mussten ärztlich versorgt werden.

Brand im Rosental: Bewohner verlassen fluchtartig das Mietshaus

Jens Vogel, der im fünften Stock des Hauses wohnt, hat diese heftige Nacht miterlebt: „Ich bin von einem schrecklichen Rauchgestank wachgeworden“, berichtet der 25-jährige Designschüler der tz. „Meine Freundin und ich haben kaum die Hand vor Augen gesehen, als wir meine Wohnung verließen, überall war eine dichte Wand aus Rauch. Unüberlegt haben wir dann den Aufzug genommen“, berichtet er und schüttelt den Kopf. „Das hätte ganz schön schief gehen können“. Vor dem Haus trafen sie auf die anderen Bewohner.

+ Jens Vogel verließ mit seiner Freundin das verqualmte Haus. © Pazur

Diese hatten bereits die Feuerwehr alarmiert. Jens denkt, dass vermutlich eine Kerze im ersten Stock den Brand verursacht hatte. „Dort wohnt eine Frau, die immer eine im Fenster stehen hat, über kurz oder lang musste ja etwas passieren.“ Und so standen sie da, nur in Shorts bekleidet in der kalten Nacht, und beobachteten, wie die Feuerwehr Menschen aus der Qualm-Hölle befreite. „Sie kamen mit Drehleitern und holten unsere Nachbarn aus den Fenstern, dann haben sie Türen aufgebrochen, um sicherzustellen, dass niemand zurückbleibt.“

Irgendwann gegen sieben Uhr sei alles vorbei gewesen: „Wir sind zurück in unsere Wohnungen. Zumindest in diejenigen, die noch bewohnbar sind.“ Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Sie schätzt den Schaden auf eine hohe sechsstellige Summe.

