H&M schließt zwei Filialen in München - der Grund ist erschreckend

Mehr als 100 Mitarbeiter betroffen

Der Mode-Riese H&M schließt zwei Filialen in München. Vielen dürfte der Grund für die Entscheidung bekannt vorkommen.

München - Selbst Weltkonzerne kapitulieren vorm Miet-Wahnsinn in der Landeshauptstadt: Die schwedische Modekette H&M hat angekündigt, zwei ihrer Filialen in der Münchner Fußgängerzone zu schließen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, sind die Läden in der Kaufingerstraße 18 und der Neuhauser Straße 5 betroffen.

Die hohen Mietpreise in der Innenstadt sind der Grund für die überraschende Entscheidung - so lautet die offizielle Stellungnahme des Konzerns. Die beiden H&M-Filialen im Herzen der Landeshauptstadt sollen Ende Januar beziehungsweise Ende März 2020 geschlossen werden.

München: H&M schließt zwei Filialen - viele Mitarbeiter betroffen

Von der Entscheidung sind weit über 100 Mitarbeiter betroffen. Ihnen wird nahegelegt, sich innerhalb des Unternehmens zu bewerben. An der Schwanthalerhöhe soll im Frühjahr 2020 eine neue H&M-Filiale in München eröffnen.

Die Belegschaft habe „durchwachsen“ auf die bevorstehenden Schließungen reagiert, berichtet ein Beteiligter. Laut einer Unternehmenssprecherin soll für die betroffenen Mitarbeiter eine Sprechstunde eingerichtet werden.

H&M in München: Mehrere Läden im Stadtzentrum

H&M ist in der Kaufingerstraße auch nach der Schließung an zwei weiteren Standorten vertreten. Eine umsatzstarke Filiale unterhält der Textil-Gigant in der Weinstraße. Dazu kommen in unmittelbarer Umgebung fünf weitere Ableger des Konzerns, unter anderem die neue Mode-Kette Arket.

H&M-Konkurrent Zara hat seinen Laden in der Kaufingerstraße bereits im Februar 2018 dicht gemacht. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Entscheidung seinerzeit heftig kritisiert.

