17-Jähriger schläft am Bahnsteig - als er geweckt wird, gibt es Verletzte

An dieser S-Bahnhaltestelle Karlsplatz/Stachus in München ist ein 17-Jähriger völlig ausgeflippt.

Er hatte über 1,48 Promille im Blut

von Josef Hornsteiner schließen

Dieser 17-jährige Nachtschwärmer hat zu tief ins Glas geschaut: Als er sich am Bahnsteig übergibt und einschläft, will ihn das Sicherheitspersonal wecken. Dann wurde aus dem Feierbiest plötzlich Rambo.

München - Nach einer durchzechten Nacht übergab sich ein 17-Jähriger am S-Bahnhaltepunkt Karlsplatz/Stachus mitten auf dem Bahnsteig, danach schlief er ein. Als eine Streife der DB-Sicherheit gegen 6.40 Uhr am Sonntagmorgen den Minderjährigen wecken will, rastet er plötzlich aus: Unvermittelt schlug und trat der Kroate nach dem Sicherheitspersonal, nachdem sie ihn wachrüttelten.

Die DB-Mitarbeiter wehrten sich nach Angaben der Polizei mit Pfefferspray. Bundespolizisten brachten den in Dachau lebenden Mann auf die Dienststelle am Hauptbahnhof, wo er ein Ausspülen seiner Augen durch einen Rettungsdienst ablehnte.

Lesen Sie auch: Ein Transporter ist am Montag auf der A99 bei Unterföhring fast ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Rettungsaktion war dramatisch.

Raufbold am Stachus: 17-Jähriger hatte mindestens 1,48 Promille im Blut

Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,48 Promille. Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit wurden durch den Angriff verletzt und mussten ihren Dienst abbrechen. Gegen den jungen Mann wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

Bomben-Alarm auf der Strecke Berlin-Hamburg: Mehr als 300 ICE-Reisende musste evakuiert werden - und stundenlang warten.

Das erste richtig schöne Sommerwochenende hat viele Sonnenhungrige auf die Isar gelockt. Für drei junge Männer, die im Schlauchboot auf dem Fluss paddelten, hätte ihr fröhlicher Ausflug aber beinahe ein tragisches Ende gefunden.