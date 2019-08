Münchner Pärchen (19,20) klettert sturzbetrunken auf Kran – und löst riesigen Polizeieinsatz aus

Ein Münchner Pärchen ist am Sendlinger Tor auf einen Baukran geklettert. (Symbolbild)

Am Sendlinger Tor

Ein junges Pärchen (19,20) ist am frühen Freitagmorgen betrunken auf einen Baukran am Sendlinger Tor geklettert. Polizei und Feuerwehr rückte aus. Der Grund macht fassungslos.

München - Mit einer leichtsinnigen Aktion begaben sich ein 20-jähriger Münchner und eine 19-jährige Münchnerin am frühen Freitagmorgen um 2.40 Uhr am Sendlinger Tor in Lebensgefahr.

Stark angetrunken kletterte das junge Pärchen auf einen etwa 30 Meter hohen Baukran, der dort wegen der Baustelle für den Ausbau des U-Bahnhofs stand. Eine Polizeistreife sah das Pärchen, als es hochkletterte und schritt ein.

München: Sturzbetrunkenes Pärchen klettert auf Baukran - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Kurz darauf umstellten etwa zehn Polizeikräften den Kran. Zudem wurde die Höhenrettung der Münchner Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte stiegen mit ein Polizeibeamter auf den Baukran und nahmen Kontakt mit den beiden Münchnern auf.

Die zeigten sich laut Anfrage von Merkur.de glücklicherweise kooperativ und kletterten zusammen mit den Rettungskräften wieder vom Kran herunter. Als sie auf die gefährliche Aktion angesprochen wurden, gab das junge Paar an, dass sie die Aussicht vom Kran genießen wollten.

Münchner Pärchen klettert auf Baukran - Beide zuvor hatten viel Alkohol getrunken

Nach Angaben der Polizei hatte die 19-Jährige einen Promillewert von über zwei und der 20-Jährige 1,8 Promille. Die Polizei nahm die Personalien der beiden auf und prüft nun eine Anzeige wegen möglichen Hausfriedensbruchs.

