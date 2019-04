Herzstillstand am Gleis: Zwei Ersthelfer reagieren vorbildhaft - und retten Frau das Leben

Herzstillstand am Gleis: Zwei Ersthelfer reagieren vorbildhaft. (Symbolbild)

Schock am Hauptbahnhof

Am Münchner Hauptbahnhof hat eine Touristin aus Holland einen Herzstillstand erlitten. Zwei Ersthelfer reagierten sofort - und retteten der Frau damit das Leben.

München - Eine niederländische Touristin hat am Ostermontag am Hauptbahnhof München einen Herzstillstand erlitten. nahe des Gleisbereichs brach die Frau aus Holland am Nachmittag plötzlich zusammen, wie die Feuerwehr München berichtet. Sie blieb bewusstlos liegen.

München Hauptbahnhof: Touristin erleidet Herzstillstand - Vorbildhafte Ersthelfer

Ein Bahnmitarbeiter sowie ein unbekannter Passant erkannten den Ernst der Lage sofort. Umgehend wurde der Rettungsdienst alarmiert. Als die Ersthelfer den Herzstillstand der Frau bemerkten, begannen sie mit der sofortigen Herz- und Lungenwiederbelebung mit Hilfe des am Hauptbahnhof platzierten Defibrillators.

Herzstillstand am Münchner Hauptbahnhof: Frau nach Ersthilfe wieder ansprechbar

Der Kreislauf der Frau konnte dann durch den rasch eintreffenden Notarzt wieder stabilisiert werden. Sie war während der Fahrt ins Krankenhaus bereits wieder ansprechbar.

