Knall und kurzzeitig Sirenen am Hauptbahnhof: Das war gerade dort los

Am Samstagnachmittag löste ein lauter Knall am Hauptbahnhof kurzzeitig Hektik und Angst aus. Doch schnell konnte Entwarnung gegeben werden.

München - Gegen 17.20 Uhr sorgte ein Knall am Münchner Hauptbahnhof für kurzzeitige Verunsicherung unter den S-Bahn-Reisenden. Wie unsere Redaktion von der Pressestelle der Feuerwehr erfuhr, flog ein Luftballon in die Oberleitung. Dadurch wurde im Bereich des S-Bahnhofs am Münchner Hauptbahnhof Brandalarm mit Sirenen ausgelöst.

Ein Leser schrieb uns über WhatsApp: „War ist gerade am Münchner Hauptbahnhof passiert? Es gab einen explosionsähnlichen Knall und alle sind gerannt“. Die Feuerwehr rückte aus - konnte aber rasch Entwarnung geben. Die S7 meldete zeitgleich technische Störungen an einer Oberleitung.

Erhöhtes Polizeiaufgebot wegen Pegida-Demo und Gegendemo

In der Münchner Innenstadt gab es am Samstag ein stark erhöhtes Polizeiaufgebot. Der Grund: Zwei Demonstrationen in der Innenstadt. Rund 2500 Menschen protestierten gegen eine Pegida-Demo, an der rund 250 Anhänger teilnahmen. Es kam zu einigen kleineren Zwischenfällen, insgesamt blieb es aber gewaltfrei. Einen ausführlichen Bericht zur Demo finden Sie hier.

