Missbrauch mitten in München: Mann akzeptiert ihr „Nein“ nicht und vergeht sich an 20-Jähriger

In München hat sich am Samstag ein Mann auf der Sonnenstraße an einer 20-Jährigen vergangen. Der mutmaßliche Täter wurde geschnappt.

Zunächst war alles einvernehmlich

von Katarina Amtmann schließen

Eine Frau (20) wurde Samstagnacht von einem Mann angesprochen und ging mit ihm mit. Erst war es einvernehmlich, doch dann forderte er mehr - und verging sich an der jungen Frau.

München - In der Nacht zum Samstag kam es in der Altstadt zu einem Sexualdelikt. Eine 20-Jährige wurde gegen 2.30 Uhr auf der Sonnenstraße von einem Mann angesprochen.

Gemeinsam gingen sie in einen dortigen Innenhof, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum einvernehmlichen Austausch von Zärtlichkeiten, dann forderte der Mann Geschlechtsverkehr. Die 20-Jährige lehnte dies ab, daraufhin drückte der Mann sie gegen eine Wand.

Mitten in München: Mann vergeht sich an 20-Jähriger

Er entkleidete sie und führte sexuelle Handlungen an ihr durch. Sie konnte fliehen, als er von ihr abließ. Über eine Freundin der 20-Jährigen wurde die Polizei verständigt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden.

Der 23-jährige Pakistani wurde vorläufig festgenommen. Er wurde in eine Haftanstalt gebracht und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, wie die Polizei mitteilte.

