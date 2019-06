Brutale Attacke vor Bayern-Spiel: Polizei sucht mit Bild nach Masskrug-Hooligan

Wer kennt diesen Mann? Er soll einem 37-Jährigen einen Masskrug am Kopf zertrümmert haben.

Ermittlungen in München laufen

Vor dem Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund kam es zu wilden Szenen. Ein Mann wurde durch einen Masskrug-Schlag schwer verletzt. Wer kennt diesen Hooligan?

Update vom 5. Juni 2019: Im Vorfeld der Partie FC Bayern München gegen Borussia Dortmund am Samstag, 6. April 2019, kam es unter anderem am Viktualienmarkt zu unschönen Szenen: Ein 37-jähriger Österreicher geriet mit zwei Fußballfans in Streit - zunächst verbal.

Doch die Auseinandersetzung eskalierte: Zuerst bekam der 37-Jährige von einem Mann, bekleidet mit einem Trikot von Borussia Dortmund, einen Faustschlag ins Gesicht. Dessen Begleiter, ein Mann in dem Trikot von Bayern München (siehe Fahndungsfoto unten), schlug mit einem gläsernen Masskrug wuchtig gegen die Stirn des Österreichers - und zwar so brutal, das sogar der Krug am Kopf des Mannes zerbrach. Er erlitt schwere Verletzungen.

Zeugenaufruf: Wer kennt den mutmaßlichen Masskrug-Hooligan?

Zeugen konnten ein Foto des Masskrug-Schlägers anfertigen. Nach diesem Mann wird nun öffentlich gesucht. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

+ Wer kennt diesen Mann? Er soll einem 37-Jährigen einen Masskrug am Kopf zertrümmert haben. © Fahndungsfoto Polizei

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 0 89/2 91 00, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Originalmeldung vom 8. April 2019:

München - Im Vorfeld der Partie des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund kam es am Nachmittag bereits zu einigen Einsätzen der Polizei München. Wie die Polizei berichtet, kam es am Viktualienmarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Fan des FC Bayern und einem Österreicher. Dem Mann wurde ein Maßkrug auf den Kopf geschlagen, er wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete. Die Ermittlungen laufen.

München: Mehrere Vorfälle während Einsatz zu Partie FC Bayern gegen Dortmund

Wie die Polizei mitteilt, kam es während des Gesamteinsatzes rund um das Bundesliga-Spiel noch zu weiteren Straftaten, wie Bedrohung, Beleidigung, Gefangenenbefreiung, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

München: Schuss in Parkhaus der Allianz Arena gefallen: Täter flüchtet mit Auto

Besonders hervorzuheben ist dabei laut Polizei ein Vorfall nach dem Spiel. Dabei schoss ein bislang unbekannter Täter mit einer Schreckschusspistole in einem Parkhaus der Allianz Arena in Richtung eines Manns. Der Täter flüchtete anschließend aus dem Parkhaus. Auch zu diesem Vorfall laufen die entsprechenden Ermittlungen.

Letztendlich kam es bei dem Gesamteinsatz zu insgesamt 21 festgestellten Straftaten. Im Rahmen der diesbezüglichen Ermittlungen wurden 20 Personen festgenommen und bei fünf Personen wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt. Das Spiel des FCB gegen Dortmun ging 5:0 aus.

mm/tz

Ein Rettungswagen, der mit Blaulicht unterwegs war, krachte auf der Kreuzung zwischen Prinzregenten- und Oettingenstraße in ein Taxi.