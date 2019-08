Polizeiauto kollidiert mit Taxi und schleudert in Fußgängerin: Frau schwer verletzt

Ein Polizeiauto kollidierte an einer Kreuzung in München mit einem Taxi - und schleuderte in eine Fußgängerin. (Symbolbild)

Bei der Donnersberger Brücke

Ein Polizeiauto kollidierte an einer Kreuzung in Neuhausen mit einem Taxi und schleuderte in eine Fußgängerin. Die Münchnerin wurde schwer verletzt.

München - Am Dienstag verletzte sich eine Fußgängerin bei eine Kollision zwischen einem Taxi und einem Polizeiauto schwer. Gegen 16.35 fuhr ein 31-jähriger Münchner mit seinem Taxi die Arnulfstraße stadteinwärts (östliche Richtung).

Wie die Polizei mitteilte, wollte er diese an der Kreuzung zur Donnersberger Brücke bei grün in gerader Richtung überqueren. Er nahm ein entgegenkommendes links abbiegendes Polizeiauto zu spät war und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

München: Polizeiauto schleudert nach Zusammenstoß in Fußgängerin

Der 50-jährige Polizist war auf dem Weg zu einer potenziell lebensgefährlichen Gefahrensituation, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Fahrer war deshalb mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Er fuhr bei Rot in den Kreuzungsbereich ein.

Durch den Zusammenstoß rutschte das Polizeiauto auf den Gehweg und kollidierte mit einer 84-jährigen Fußgängerin. Die Münchnerin zog sich Verletzungen zu und kam zur intensivmedizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

München: 23-jährige Beifahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Die 23-jährige Beifahrerin des Polizeiautos wurde leicht verletzt, alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen der Fußgängerin wurde ein Gutachter hinzugezogen. Das Verkehrsunfallkommando München ermittelt, die Ermittlungen dauern noch an.

