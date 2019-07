Radlfahrerin auf der Theresienwiese von Männergruppe sexuell bedrängt - Polizei: “Kein Brennpunkt“

Tätersuche läuft

Eine 34-jährige Frau fuhr Samstagnacht über die Theresienwiese. Plötzlich sprangen mehrere junge Männer aus dem Gebüsch. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Update 19. Juli 2019, 14.14 Uhr: Eine Fahrradfahrerin ist Samstagnacht an der Theresienwiese bedrängt worden. Laut eines Polizeisprechers gebe es derzeit noch keine neuen Ermittlungsergebnisse zu vermelden. Streifenpolizisten und Beamte in Zivil seien in normalem Rahmen rund um den Tatort im Einsatz, um eine „mögliche Wiederholungstat auszuschließen“. „Die Bavaria ist kein Brennpunkt“, stellt der Sprecher ergänzend klar.

Erstmeldung: Frau radelt über die Theresienwiese - plötzlich springen viele Männer aus Gebüsch

München - Am Samstag fuhr eine 34-jährige Münchnerin* gegen 1.15 Uhr über die Theresienwiese. Unterhalb der Bavaria sprangen plötzlich sechs bis sieben junge Männer aus einem Gebüsch. Sie hielten das Fahrrad der jungen Frau fest, wie die Polizei berichtet.

Theresienwiese: Sexuelle Nötigung einer 34-Jährigen

Einer der Männer nahm das am Lenkrad befestigte Handy der Frau an sich. Zwei Männer griffen der Frau an die Brust und in den Intimbereich. Die 25-Jährige rief um Hilfe. Ein unbekannter Zeuge kam ihr zu Hilfe, die Männer flüchteten daraufhin.

Sexuelle Nötigung in München: Zeuge begleitet 34-Jährige nach Hause

Der Zeuge konnte einem der Männer noch das Handy der Frau wegnehmen und gab es ihr zurück. Anschließend brachte er die 34-Jährige nach Hause. Sie notierte sich keinerlei Personalien, weshalb die Polizei den Zeugen darum bittet, sich bei der Polizei zu melden.

Frau auf Münchner Theresienwiese belästigt: Täterbeschreibung

Zwei der Täter sind circa 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, dunkelhäutig. Einer von ihnen hatte schwarze Locken, weiße Kopfhörer und einen dunkelgrünen Kapuzenpullover an. Der andere trug rote Sneaker-Stiefel.

Sexuelle Nötigung in München: Polizei bittet um Hinweise

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

* In der ursprünglichen Version sprach die Polizei von einer 25-Jährigen. Die Polizei München hat das Alter des Opfers am Nachmittag auf 34 Jahre korrigiert.

